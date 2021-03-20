新冠疫苗｜陳肇始︰30萬人已接種疫苗　海外通關需要社會高接種率

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-20 10:39

政府推行新冠疫苗接種計劃，惟接連出現多宗懷疑接種疫苗的異常事故。食物及衞生局局長陳肇始今日（20日）於商台節目《政經星期六》稱，目前已有30萬人接種疫苗，當中科興及復必泰疫苗預約後接種率分別為8成及9成多，數字已較早前略有回升。 陳肇始續說，港府正探討吸引市民打針的本地誘因，包括研究容許接種疫苗者，可到醫院或院舍探病；至於市民最關心的通關、恢復到海外等安排，她強調，需要社會整體有高的疫苗接種率，以便與外地商討。

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食物及衞生局局長陳肇始於商台節目指出，近日接種疫苗人數略有回升，累計有30萬人已接種，當中21萬人接種科興，9萬人接種復必泰。而預約後接種率，科興有約8成，而復必泰則有9成多。她續指，政府正針對異常事故整理不同數字，如針對不同常見病的基數、每日入院人數等，會將資料公開透明；而委員會亦會評估兩者有否因果關係。

探討准接種疫苗者到醫院、院舍探訪

陳肇始續指，接種疫苗除可保護自己及家人外，政府亦正研究若提供其他接種誘因。惟要與內地及海外通關，涉及與其他地方商討檢疫、檢測的安排，需要社會整體有高的接種率，令港府與外地討論時更有利。

至於本地誘因方面，她指，委員會有探討讓已接種疫苗者准到醫院、院舍探訪；而放寬防疫措施的誘因方面，現時已要求復業處所員工每14天檢測，當局亦留意到有意見要求高風險地方加密檢測。她又指，若處所全部員工打疫苗是最好做法，日後若整個處所的相關人員都已接種兩針，一段時間後，或可考慮進一步放寬措施。

不過她強調，接種疫苗屬自願性質，亦要看接種者的身體狀況，政府檢視時，要看上述因素。針對疫苗護照，她指，要看數據如抗體保護力，而本港需要「幾管齊下」，包括本港要控制好疫情，及疫苗接種率高。

阿斯利康未申請緊急使用

阿斯利康疫苗近日於外地出現多宗異常事故，亦有國家停打。陳肇始稱，本港雖與藥廠簽定採購協議，但藥廠仍未於本港申請緊急使用，會密切留意情況。她又指，現時本港兩款疫苗供應共有1,500萬劑，足夠全港市民接種。

針對處所復業，若全個處所員工接種為最好，但政府檢視時

食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

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