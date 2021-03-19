新冠疫苗｜環球時報：科興、國藥正研打第三劑對變種病毒株效率

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-19 22:19

本港新冠疫苗接種計劃於上月底開展，專家日前指現時本港使用的復必泰（BioNTech）疫苗，對英國、巴西的變種病毒株保護率有85%至逾90%，但對南非的變種病毒「無咁有效」。至於科興疫苗，則至今仍未有數據證明對變種病毒是否有效。 《環球時報》報道指，內地有疫苗開始接種第三劑，並監測其效果。而國藥集團及本港使用的科興，均正在研究第三劑疫苗是否可提高抗體水平、整體對新冠病毒的有效率，以及對變種病毒的有效率。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

目前科興疫苗在港需接種2劑，每劑相隔28日。《環球時報》報道指，目前數據未有顯示變種病毒株對內地疫苗的有效率有重大影響，但內地疫苗生產商正在進行針對變種病毒株的後續實驗，包括開始注射第三劑，並監測其效果。

內地疫苗研發專家小組成員：疫苗活性無明顯降低

報道又表示，本港正使用的科興疫苗正在進行實驗室研究，以跟進新冠病毒如何突變，並研究可能的治療方法。科興控股董事長尹衛東向《環球時報》指，該公司正進行實驗，研究第三劑加強劑會否影響保護水平。

內地疫苗研發專家小組成員則向《環球時報》表示，內地疫苗生產商已收集數據，並評估疫苗對變種病毒株的有效率，發現疫苗活性沒有明顯降低，包括對南非的變種病毒株。

▼2.22特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗▼

+ 14 + 14 + 14

▼2.26中央圖書館展覽館接種科興疫苗首日▼

+ 14 + 14 + 14