現首宗打復必泰後死亡　7旬婦為旅行無懼照打：認可國家較多

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-20 13:19

【疫苗接種/ BioNTech復必泰/科興/疫苗副作用】新冠肺炎疫情未息，政府開展新冠疫苗接種計劃第22日，昨日（19日）出現首宗注射復必泰疫苗後死亡個案，一名66歲患糖尿病、高血壓及高血脂的長者於16日（本周二）曾打針，昨日於車內暈倒，並搶救無效不治。 但死亡個案似乎無阻老中青的市民，到社區接種中心接種復必泰疫苗。其中，陳婆婆指以後仍想離港出行，認可復必泰的國家較多，「點解佢仲未獲得世衞承認，咁好麻煩嘅。」而何女士亦指，復必泰已在世界各地累積不少經驗，數據較為透明，因此對其信心較大。

西營盤中心紀念公園體育館社區接種中心今早9時許，已有市民陸續到場打針，不過現場人流稀疏，1小時內約有40人進入接種中心，以中年人、外傭及外藉人士為主。

長者指接種後無異樣及灼熱感

其中，70多歲的陳婆婆在兩名分別來自印尼及菲律賓外傭的扶持下，進場接種疫苗。她大讚政府的措施安全有序，指注射復必泰疫苗後，並沒有異樣及灼熱感，強調注射疫苗是解決疫情的唯一辦法。

陳婆婆解釋，以後仍想離港出行，認可復必泰的國家較多，質疑科興疫苗未獲世衞認可。（歐陽德浩攝）

認可復必泰的國家較多 方便離港出行

問到為何不選擇最先讓長者接種的科興疫苗，陳婆婆解釋以後仍想離港出行，而認可復必泰的國家較多，「科興呢我有一個疑問，點解佢仲未獲得世衞承認，咁好麻煩嘅。」

對於昨日有長者接種復必泰後死亡，陳婆婆淡定表示「我已經問過晒」，並稱感到不適會到醫院看醫生。「公家醫院又得，私家醫院又得，或者打999都得，保護好自己！」

何女士不擔心昨日出現的死亡事故，指疫苗接種計劃已開展一段時間，理解接種者死亡的原因。（歐陽德浩攝）

復必泰數據透明 在國外累積較多經驗

而何女士今日則陪同家屬周氏夫婦到場接種疫苗，她指在復必泰首日開放已預約登記，認為復必泰已在世界各地累積不少經驗，數據較為透明，因此對其信心較大。

何亦不擔心昨日出現的死亡事故，指疫苗接種計劃已開展一段時間，理解接種者死亡的原因。「知道同病人有關係，多過同疫苗有關係，所以都唔太擔心。」

何更稱，自政府放寬30歲以上市民接種後，身邊不少朋友因出外工作，已爽快預約接種復必泰。「呢班中年人都爽快去做決定去打，（因為）打完可以較自由啲活動。」

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「後生身體好唔使太擔心」

至於何女士的姐夫、年約70歲的周先生則認為，正常人接種復必泰沒有問題，反而現時出現的個案與長期病患有關。「我覺得如果後生身體好唔使擔心。」

鍾先生希望提高接種率，讓政府更樂意放寬社交距離措施。（歐陽德浩攝）

雖然今日到場接種的年輕人較少，但年約30歲的鍾先生亦無懼昨日的事件注射復必泰，指「唔係太擔心，冇聽到話直接有關。」但他稱，沒有刻意選擇疫苗，只因中山紀念公園的位置較方便。他希望提高接種率，讓政府更樂意放寬社交距離措施，並指身邊不少30至50歲的同事，亦已預約接種疫苗。