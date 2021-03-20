復必泰疫苗｜專家下周為66歲男驗屍　醫生解釋死因未必關乎疫苗

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-20 13:37

【疫苗接種／復必泰BioNTech／科興】本港出現首宗接種復必泰疫苗後死亡個案。一名66歲患糖尿病、高血壓及高血脂症的男子，周二（16日）在龍琛路體育館接種復必泰疫苗後，昨（19日）早在車內暈倒，送往大埔那打素醫院搶救無效死亡。 新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，委員會將於下周初驗屍及開會調查死因。呼吸系統專科醫生梁子超認為，死因由疫苗引發的機會相當低，因死者本身患心血管或腦血管疾病的風險高，打針後亦無即時不適。目前本港有近10萬人已接種復必泰疫苗，開始出現背景發病率也是正常。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼

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政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，病人本身有多項心血管問題，均屬高風險因素，不排除因急性心肌梗塞導致自然死亡，死因未必與疫苗有直接關係。而多國共接種了過億劑核酸疫苗，無報道指會增加心血管病的風險。

呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片／林若勤攝）

呼吸系統專科醫生梁子超認為，死因由疫苗引發的機會相當低，惟詳細情況仍有待研究。他解釋，死者本身患心血管或腦血管疾病的風險高，其中長者患急性心臟病和中風的死亡率亦很高。而且，死者打針後並無即時不適，故三天後突然死亡未必與疫苗有關。據醫管局於前年發佈的數據，65歲以上人士每日有14人死於心血管病，7人死於急性中風，梁子超說，目前本港有近10萬人已接種復必泰疫苗，開始出現背景發病率也是正常，「平時間中都會見到長者因慢性病出現突發情況，香港打完針死咗嘅人都係高風險群組，唔似外國有健康、後生嘅醫護人員，打完阿斯利康疫苗之後心血管出事。」暫時本港打針後死亡數字未高於背景發病率，市民毋須太擔心。

梁子超提醒，長者病患穩定者可如常預約接種第一或第二劑復必泰疫苗，惟近日血壓、血糖、血脂等指數波動，或者剛剛轉藥的人士，打針前應先求醫，或延遲接種至病情穩定。他特別提醒，由於復必泰疫苗的一般副作用較明顯，有強烈敏感史的市民須小心。