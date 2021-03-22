半年內增6千的士用八達通機　收款金額急升6倍　八達通︰情況理想

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-22 08:00

過去一年本港新冠疫情肆虐，雖然旅遊、飲食等傳統行業大受打擊，卻造就不少新的發展機遇，而如何把握時代的洪流尋找商機，成為企業關注的焦點。去年，政府因應疫情撥款資助食環署街市租戶安裝電子支付系統，上月的財政預算案亦建議推出約360億元的電子消費券。全民普及電子支付，似乎是社會由上至下的大勢所趨。 八達通作為本港老牌支付工具，近年亦積極開拓電子支付，其市場營業及市務總監李玉兒表示，截至今年2月已有1.2萬名的士司機加入八達通支付，收款的金額相比去年亦急升6倍。雖然目前有2,200個商販使用八達通收款機，但她認同在舊式街市的增長速度較慢，「傳統攤檔嘅經營者可能年紀都大啲，去學習用電子支付係需要啲時間。」

因應近年電子支付的發展洪流，八達通亦與時並進，於去年7月底推出新款藍牙收款機，李玉兒於10月接受《HK01》專訪時表示，當時已有逾6,000名的士司機接受八達通，預料年底能增至1萬個司機使用。不過令人意想不到的是，截至今年2月已有1.2萬名的士司機加入八達通收款機，事隔半年數量上急增1倍。李玉兒更笑指，對比新款藍牙收款機推出前，的士司機使用八達通收款的金額亦急升6倍，認為增幅非常理想。

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政府擴展2元乘車優惠計劃 八達通︰有助吸引司機安裝收款機

不過，紅色專線小巴與的士的情況相同，司機大部分為自僱人士，未必安裝八達通收款機。然而，政府早前提出將2元乘車優惠計劃，擴展至60至64歲的年齡層，若紅色專線小巴不安裝八達通收款機，該優惠則不能覆蓋所有線路。李玉兒承認，「暫時未睇到有好大嘅變化」，指同事會繼續與司機商談安裝八達通機，並認為政府的優惠計劃將有助推動業務，加快步伐吸引司機安裝。

除此以外，李玉兒亦提到今年1月開始啟用的新款停車收費錶（咪錶），指新咪錶支援流動應用程式｢入錶易｣，駕駛人士於現場入錶後，可透過App的二維碼得悉停泊的位置，連結後可遙距繳費，甚至延續泊車時段。「如果預計需要泊車嘅時間要延長，可能做緊嘢需要多啲時間，可以遙控佢加長。」

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現有2,200個街市商販使用八達通收款

至於同樣備受市民關注的街市方面，去年李玉兒於專訪時表示，當時42個街市有逾2,000個商販已安裝八達通收款機。截至近日，增幅有穩步上揚的趨勢，增至2,200個商販使用，而食環署轄下約40街市內，亦有超過100個商販使用八達通收款機。

李玉兒表示，希望繼續增加滲透率，改變商販的觀念。不過她亦認同在舊式街市的增長速度較慢，由於電子支付對長者而言，屬於新時代的事物。「傳統攤檔嘅經營者可能年紀都大啲，去學習用電子支付係需要啲時間。」