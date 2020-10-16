八達通為檔販提供防水套、語音功能收款機　冀逾半的士使用助抗疫

本港新冠肺炎疫情持續，因商戶以現金找續或增加傳染病毒風險，政府表示將於第三輪抗疫防疫基金中，撥款資助食環署街市租戶安裝電子支付系統。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇日前亦呼籲，市民在日常生活中應盡量不用現金，採用電子付款是最安全和最清潔的方法，不過，記者之前發現，願意用八達通的濕街市檔販少之又少，指八達通收費貴和嫌操作麻煩的佔大多數。 《香港01》就此訪問了八達通市營業及市務總監李玉兒，她表示，八達通在7月底已推出新款藍牙收款機，配合八達通App，顧客能以八達通卡或O! ePay的二維碼付款，適合小型商販使用。她透露，現時市面已有42個街市，逾2000個商販已安裝八達通支付系統，觀察到數字在逐步上升，估計愈來愈多的商販願意安裝。「有少少大家都觀望下隔離舗頭點用法，開始慢慢適應。」

▼點擊看各款八達通收款機 功用大不同▼

+ 2 + 2 + 2

八達通7月推出新款藍牙收款機

早前，政府表示將於第三輪抗疫防疫基金中，撥款資助食環署街市租戶安裝電子支付系統。八達通市場營業及市務總監李玉兒表示，就在消息公布前，7月底已推出新款藍牙收款機，配合八達通App，顧客能以八達通卡或O! ePay的二維碼付款，適合小型商販使用。她指，與食環署輪流在街市開簡介會推廣，開戶後免收半年任何手續費，期望更多街市檔主使用。

延伸閱讀：政府資助街市攤檔推八達通支付 商販大多耍手擰頭：要撳多幾粒掣

其實街市檔主卻步原因眾多，例如擔心收款機不能濕水操控、每日現金結算及買貨、收取手續費1.5%過高、收款機需連接WIFI等。但她指，八達通公司可提供防水套，專為全日戴手套的商販使用，系統更設有語音模式，能聲控輸入金額；而系統與轉數快連接，商販亦可即時轉帳至銀行戶口。她亦澄清，藍牙收款機不需連接WIFI，只需手機能以數據上網即可傳送資料，故食環署街市沒有WIFI對收款機沒有影響。

延伸閱讀：公眾街市非接觸式付款一次性資助今起接受申請 每檔可獲5000元

李玉兒指，7月底已推出新款藍牙收款機，配合八達通App，顧客能以八達通卡或O! ePay的二維碼付款，適合小型商販使用。（高仲明攝）

逾2000個商販已安裝八達通系統

至於手續費方面，李玉兒指政府於3月曾向小販牌照持牌人提供5千元資助，足以支付1年的手續費，但她強調，會視乎市場的需求及變化，考慮會否調整手續費。她坦言，「始終去營運支付方式亦都有成本喺度」，若電子支付讓商販的營運變得簡便，顧客亦感到滿意，對他們的業務亦帶有幫助。「如果大家唔收電子支付，可能將一啲顧客，本來想去菜市場買新鮮食物，而家會選擇另一啲畀到電子支付嘅超市，咁其實對商販嚟講，對生意一樣有影響。」

她透露，現時市面已有42個街市，逾2000個商販已安裝八達通支付系統。 她指，部分地區使用八達通的份額較高，甚至有商販約六成的生意額經八達通獲得。她坦言，食環署街市在最近兩個月開始推廣，市場需要逐漸適應，讓長者理解及接受。但她觀察到數字在逐步上升，估計愈來愈多的商販願意安裝。「有少少大家都觀望下隔離舗頭點用法，開始慢慢適應咗。」

李玉兒指，八牽通與食環署輪流在街市開簡介會推廣，開戶後免收半年任何手續費，期望更多街市檔主使用。（高仲明攝）

冀疫情下由市民帶動的士業界接受八達通

除了傳統街市外，的士及紅色專線小巴，亦是多年來不願安裝八達通的行業。據香港的士業議會網頁資料顯示，全港現時的士數量有18,163輛、司機人數約4萬個。李玉兒指，希望隨著市民在疫情下增強衛生意識，需求電子支付的方式，由市民帶動這些行業改變觀念。她透露，目前已有逾6千多名的士司機接受八達通，新款藍牙收款機亦送往該批司機，預料今年底能增加的士司機用戶至1萬（即超過五成的士）。她相信，若政府願意為交通業提供資助，在雙管齊下能讓更多司機安裝八達通收款機。

亦有市民認為頻繁為八達通卡充值，倒不如繼續使用現金支付。她指，目前近300萬客戶已安裝八達通App，稱服務已逐步電子化，例如在App加入即時增值服務，只需O! ePay與銀行戶口連結，便可隨時隨地，便為家人甚至傭人的八達通充值，「就好似有部提款機喺屋企一樣。」

O! ePay交易金額按年上升八成

為了跨出香港的市場，以及在近年興起的網購市場分一杯羹。她提到去年八達通與萬事達公司（MasterCard）合作，推出可充值的虛擬預付卡O! ePay Mastercard，客戶可於任何接受萬事達的商戶付款以及網購。事實上，O! ePay MasterCard在外賣平台戶戶送Deliveroo 、OpenRice能享有優惠，並帶動O! ePay交易金額按年上升八成。

她指，因預付卡沒有實體，不必憂慮被偷竊盜用等問題。她透露，將陸續與其他國際性機構如「Samsung Pay」、「Apple Pay」合作，讓八達通能與手機錢包連結，以擴闊市場至外地，目標是離開香港旅行後，仍能在當地使用八達通產品。

李玉兒透露，目前已有逾6千多名的士司機接受八達通，新款藍牙收款機亦送往該批司機，預料今年底能增加的士司機用戶至1萬。（資料圖片／張浩維攝）

八達通︰不會濫用客戶資料至其他不相關業務

對於近年逐漸重視私隱的保護，李玉兒坦言，雖然八達通設有不記名的功能，但金融機構為保安管理，要求客戶提供各式各樣的資料，才可享用更多的功能及提高戶口的金額，認為在此情況下需作出取捨。但她承諾，八達通不會濫用客戶的資料，亦不會利用資料挪用至不相關的服務。「即使客戶畀咗個人資料我哋，其實可以好安心，我哋絕對唔會濫用個人資料作出其他不相關嘅業務。」

最後，問到如何與後起之秀競爭，她表示八達通與新興電子支付截然不同，有其獨特之處，由於採用NFC非接觸性支付模式，八達通不需額外的步驟，例如二維碼支付需通過電子錢包，速度上較非接觸性支付慢。至於實體卡不能提供的服務，則由手機App相輔相成，例如查詢記錄、電子增值等。她認為，八達通為港人熟悉及信賴的品牌，若八達通服務一直滿足顧客的需要，能迎合日新月異的生活模式，「我相信可以留得住顧客繼續用我哋嘅支付服務。」