緬甸詐騙營｜被困港人家屬昨見保安局　引述卓孝業冀給予時間信心

近期多名港人被誘騙東南亞從事非法電騙工作，至今仍有9人被困詐騙營未回港。協助家屬的前油尖旺區區議員余德寶表示，5名家屬昨日（13日）到了政府總部，與保安局進行閉門會議。家屬期望港府和泰國政府能夠繼續緊密合作，盡快營救被困港人。余德寶引述與會的保安局副局長卓孝業，政府正在全力協助中，冀家屬能夠給予時間和信心。



5位被困港人家屬昨日與保安局進行閉門會議。（余德寶Facebook相片）

前油尖旺區區議員余德寶今日（14日）在facebook表示，保安局昨日應要求，與5位港人家屬進行閉門會議，副局長卓孝業亦有出席，並向家屬交代保安局的工作及最新進展。

余德寶引述卓孝業指，香港政府與泰國政府緊密聯繫，正全力協助，希望家屬能夠給予時間和信心。

家屬則感謝政府及保安局高度關注事件，指明白當前環境充滿挑戰，救援工作並不容易，但仍抱持希望，盼望能夠早日迎來好消息。他們期望政府和泰國政府能夠繼續緊密合作，推動事件盡快營救被困家人，又﻿請求社會大眾繼續關注和支持。