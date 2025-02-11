緬甸詐騙營｜蕭澤頤：9人未回港　去年12月3人應徵「搵大錢」被騙

警務處處長蕭澤頤今日（11日）表示，保安局一共收到28宗港人被誘騙至東南亞詐騙園區求助，其中19人已返港，尚有9人被困。近期亦有人被誘騙到當地，去年12月有3名港人應徵「高薪工作」後被禁錮。蕭澤頤再次警告「冇咁大隻蛤乸隨街跳」，呼籲市民切勿輕易相信。



警務處處長蕭澤頤連同副處長周一鳴、簡啟恩及陳俊燊交代去年整體治安情況。（廖雁雄攝）

12月有3名港人受「搵大錢」工作誘騙

警務處處長蕭澤頤交代本港去年治安情況。他表示仍有9人被困東南亞詐騙營未回港。至去年12月，仍有3名港人被誘騙至當地。

蕭澤頤指受害人於通訊平台及社交媒體看到高薪工作招聘廣告，聲稱無需學歷、無需經驗便能「搵大錢」，於是去應徵。他呼籲市民切勿輕信：「冇咁大隻蛤乸隨街跳，唔會有搵到大錢，唔需要學歷又唔需要經驗。」

19名被誘騙到東南亞的港人已回港。（政府新聞處圖片）

警務處處長蕭澤頤連同副處長周一鳴、簡啟恩及陳俊燊交代去年整體治安情況。（廖雁雄攝）

香港去年整體罪案微升5% 詐騙佔半

蕭澤頤表示，去年全港共錄得94,747宗罪案，較2023年升5%，暴力罪案有10,485宗，升3.6%，而整體破案率為30.4%，與2023年相若。撇除詐騙案，去年整體罪案數字下跌185宗，破案率則上升1.7%，達47.9%，因此騙案上升是整體罪案數字上升的主因，以及拖低整體破案率。

國家安全方面，蕭澤頤指《香港國安法》及《維護國家安全條例》生效至去年12月底，警方國安處共拘捕316人，當中約6成已被檢控。