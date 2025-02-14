情人節｜重慶港漂拍拖半年 瞞着父母在港閃婚：有激情衝動才較酷
撰文：吳美松
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今天（14日）是情人節，有184對情侶已遞交擬結婚通知書，當中110對打算於婚姻登記處共諧連理。有談戀愛約半年的內地年輕情侶，瞞着雙方父母在香港「閃婚」。他們說，結婚就是要有激情和衝動才較「Cool」（酷）和浪漫。
港漂拍拖半年 瞞着父母在港閃婚
今早至少6對新人到尖沙咀婚姻登記處註冊結婚，來自重慶的Kevin及Chloe是其中一對。Chloe剛從香港一所大學碩士畢業，與拍拖半年左右的男朋友Kevin決定結婚。他們看了不少結婚「攻略」，早於去年11月便預約在情人節結為合法夫妻。婚姻登記處註冊禮堂內，只有朋友前來見證，雙方的父母並不在場。
兩人表示，他們拍拖僅半年就「閃婚」，認為結婚就是要有激情和衝動才較「Cool」（酷）和浪漫。不過相愛時間短，加上年紀較輕，擔心父母反對，所以沒通知他們。Kevin說心情有點緊張，又害怕父母發現。小倆口決定等到經濟完全獨立時再向父母交代，又期盼一起經營小家庭。
新娘：深愛並結婚是違反人性自私的美事
Chloe則說雙方有商量清楚才決定結婚，自己亦有部份受英國演化生物學家理察．道金斯（Richard Dawkins）著作《自私的基因》影響。書中指人的本能是自私的，不過兩人因為深愛對方而結婚，就是違反本能的美好事情。
穿紅色西裝及禮裙 步入人生新階段
另一對新人陸先生及陸太太結束五年的愛情長跑，步入婚姻。陸先生認為情人節是合適的日子，標誌兩人人生的階段轉變。對他們而言，婚姻是一個承諾，亦是人生的一個階段。有別於其他新人穿白色西裝和白婚紗，他們特意挑選了紅色西裝及禮裙，認為沒那麼刻板。
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