情人節調查：3成人未計劃節目　男士怕收樂園入場劵　女士厭文具

周五（14日）是西方情人節，有約會公司對香港情人節送禮及消費模式進行調查，結果發現逾3成人未計劃情人節節目，亦有近3成男女無計劃送禮物。調查又發現，港人花費過千元購買情人節禮物的情況，較去年有所減少。



交友約會公司香港婚活於上月起訪問461名香港情侶及夫婦，了解他們在情人節，向心儀對象送禮及消費模式的取向及原因。

交友約會公司香港婚活於上月起訪問461名香港情侶及夫婦，了解他們在情人節，向心儀對象送禮及消費模式的取向及原因。

48%男士表示會家中慶祝 21%北上旅遊

調查結果顯示，38%男士及31%女士指情人節沒有計劃節目，數字與去年相若。至於「有節目」的男女，48%男士表示會在家中慶祝，51%女士表示會睇戲，41%男士及38%女士則選擇行街購物，對比2024年慶祝方式，百分比有所遞減。

另外，21%男士稱會北上旅遊，16%會到海外旅遊，而女士方面分別有21%及22%，外遊情況較去年呈上升趨勢。

今年情人節不想花錢男士較去年高三個百分點

調查亦顯示，港人在情人節禮物花費上較謹慎，36%男士及30%女士預計會用1,001元至5,000元買禮物，兩個性別都較去年跌四個百分點。另外，今年男士不想花錢有8%，較上年的5%高出三個百分點。

男士最想收數碼電子產品 女士最愛手錶或珠寶首飾

禮物方面，男士最想收到的情人節禮物是數碼電子產品，佔38%；51%女士最想收到手錶或珠寶首飾。最不想收到禮物方面，有47%男士表示，不想到收樂園入場劵，其次為花，佔43%；女士不想收到文儀用具佔46%，公仔/玩具/模型佔37%。47%男士及28%女士指，沒有想過收禮物。

交友約會公司香港婚活於上月起訪問461名香港情侶及夫婦，了解他們在情人節，向心儀對象送禮及消費模式的取向及原因。（資料圖片／黃浩謙攝）

調查又發現，今年港人較去年願意在餐飲上花費，有72%男士及76%女士會與伴侶外出用餐；有40%男士及42%女士料會用1,001元至2,000元，有34%男士及32%女士稱501至1,000元。

香港婚活指，情侶可嘗試一些新體驗，例如一起參加DIY工作坊、蛋糕工作坊、桌上遊戲等，增加相處時間和新鮮感。若選擇在家慶祝，該公司建議情侶多花心思佈置家居及炮製情人節晚餐，或一起製作情人節大餐，增進雙方感情。