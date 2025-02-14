情人節｜結婚4年情意綿　人夫甜稱送花打孖上：她是老婆也是情人

今日（14日）是西方情人節，有人到旺角花墟購買花束，向愛侶表達愛意，共度愉快甜蜜節日。有男士買花送給正在醫院留醫的妻子，希望送上開心。另一名男士本身已預訂花束送給妻子，今天再到太子是再買多一束，認為妻子有雙種身份，「一個是老婆，一個是情侶」，故該送兩束花。



今日（14日）是一年一度的西方情人節，許多男士都來到旺角花墟購買花束為伴侶慶祝，希望度過愉快甜蜜的節日。（林子慰攝）

太太正住院 有人買花氹送上快樂

與妻子結婚約40載的林先生，早上10時許到太子花墟選購鮮花，花了約400元。他說太太現時住院，他之後會把鮮花送到醫院，希望令她開心。林先生又說過往情人節亦有送花的習慣，太太收到後都「十分開心」。

與妻子結婚約40年林先生稱，老婆現時住院，特意到花墟購花後親身送至醫院。（馬楚烽攝）

愛情最重要儀式感 女兒同收布製玫瑰花

年約40歲的麥先生稱本身已預訂約一千元的花束給老婆，他表示與太太結婚4年，今日特意再到花墟購買額外花束給女兒及老婆，齊慶情人節。他認爲愛情最重要的應是儀式感，就像「新年要比利是，聖誕節要比聖誕禮物」，情人節亦應送禮物給伴侶。問及為何要買多紮花給老婆，他認為伴侶有兩個身分，「一個是老婆，一個是情侶」，希望伴侶可以收到兩紮鮮花束，送給女兒的則是較小的布製扭扭棒手工玫瑰花。

麥先生認爲愛情最重要的應是儀式感，就像「新年要比利是，聖誕節要比聖誕禮物」，情人節亦應送禮物給伴侶。（馬楚烽攝）

長跑15年愛情秘技：互相遷就

拿著巨型紅玫瑰花束約30歲的Jerry表示，與女友於中學相識，交往十五年，近年剛剛結婚。他稱過往都有送玫瑰花束給女友，今年花約1000元購買鮮花，認為價錢與往年無異。被問堅持多年愛情的秘訣是什麼，他表示「兩人互相遷就便可堅持」。

與女友交往十五年的Jerry近年剛剛結婚，表示愛情秘訣為「兩人互相遷就」。（馬楚烽攝）

除了一個人來購買外，有男士攜帶兒子共同挑選花束給太太。墨先生表示今日購買了約400元的粉紅玫瑰花束，並說自己已經過了60歲，間竭地會於情人節送花，雖然不是每年都送，「但老婆次次收花都開心」。

麥生攜帶兒子今到花墟購花，購買了約400元的粉紅玫瑰花束。他稱自己已經過了60歲，間竭地會於情人節送花，雖然不是每年都送，「但老婆次次收花都開心」。（馬楚烽攝）

亦有男女二人共到花墟購花慶祝情人節，兩人表示互相都購入了不同花束，約花一千元。被問是否年年都會於情人節購花，男士則答：「有情人時便會購買。」