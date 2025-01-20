詐騙｜港大促學生填警問卷　議員稱內容初階　引入案情提問更入肉

香港大學上周四（16日）向學生傳送電郵，指近月有超過60學生遭受詐騙，損失共逾6000萬元，大部分為内地生。港大要求學生填寫由警方提供的防騙問卷，否則或限制出入圖書館等的權限。民間反詐騙大聯盟發起人、立法會議員吳傑莊指現時騙案猖獗，防騙是必須技能，理解大學做法。他又認為警方提供的問卷問題較初階，内地同樣有些防詐騙的問卷，會引用某些案件案情，認為更「入肉」。



吳傑莊形容現時詐騙案猖獗，每間院校均應提供問卷或講座等防騙活動。（資料圖片/梁鵬威攝）

吳傑莊：港大做法進取 騙案猖獗可理解

吳傑莊今（20日）在電台節目指，内地人在香港遭受詐騙案並非新鮮事，之前已有多宗内地學生和員工被騙事件。由於他們不熟悉香港的文化及政府程序等，較容易被騙。

他指，現時防騙為必須技能，今次港大做法較「進取」，但他表示理解，形容現時詐騙案猖獗，每間院校均應提供問卷或講座等防騙活動。

吳傑莊又表示，現時警方提供的問卷内容比較初階，他指内地設有防詐騙保險，市民投保前需要填寫問卷，當中會引用一些案件的案情作為問題，認為該問卷或更 「入肉」。

周文港表示理解大學做法，認為為保護學生，「大家一定要做出一啲犧牲。」（資料圖片/歐嘉樂攝）

周文港：大學應保護學生 大家要作出犧牲

立法會教育事務委員會主席周文港指，今次內地學生被詐騙的金額誇張。他續指，香港去年首11個月錄得4萬多宗詐騙案，當中6成為網上詐騙，比2023年同期的詐騙案數目上升8.7%。他表示理解大學做法，認為為保護學生，「大家一定要做出一啲犧牲。」

他呼籲所有學生拒絕接聽陌生來電或查看陌生電郵，亦建議他們安裝警方的「防騙視伏器」。他又建議大學學生事務處設立舉報熱線，如同學發現有人懷疑受騙可舉報，即時聯絡附近警區。