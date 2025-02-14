大灣區跨境直通救護車港病人澳門送港首例　患心房顫動翁抵瑪嘉烈

醫管局今日（14日）公布，瑪嘉烈醫院今日接收一名由跨境直通救護車以點對點方式，從澳門運送到香港接受治療的79歲男病人，為相關計劃下的第三名病人，亦是從澳門送港首例。醫管局指，病人今早11時從澳門仁伯爵綜合醫院出發，經港珠澳大橋送港，中午抵達瑪嘉烈醫院。該名男病人是本港居民，患心房顫動，日前出現併發肺炎及持續發燒，須接駁呼吸機，經治療後情況稍微穩定，評估後確認適合回港繼續治療。



醫管局今（14日）公布參與大灣區跨境直通救護車計劃的第三名病人，為澳門送港首例。（政府新聞處圖片）

大灣區跨境直通救護車試行計劃去年11月30日啟動至今，上月10日及26人分別接首兩名病人，均從港大深圳醫院，送往屯門醫院。

醫管局今日（14日）公布第三名參與計劃的病人，為澳門送港首例，途經港珠澳大橋，並由瑪嘉烈醫院接收病人。該名79歲男病人是本港居民，患心房顫動，日前出現併發肺炎及持續發燒，需要接駁呼吸機協助呼吸，在澳門仁伯爵綜合醫院接受治療。

醫管局指，該病人經治療後情況稍微穩定，醫療團隊評估病人整體的臨床情況，並與病人和家屬商討後，確認適合轉回香港繼續治療。他今早11時從澳門仁伯爵綜合醫院出發，正午12時抵達瑪嘉烈醫院。病人現時正在瑪嘉烈醫院接受治療。

發言人表示，瑪嘉烈醫院接獲通知後，隨即與澳門的醫療團隊溝通，了解病人的臨床情況及部署接收病人的安排。醫管局衷心感謝兩地不同單位的積極協調及配合，迅速安排病人在醫護人員及家屬陪同照顧下回港，並確保流程暢順和安全。