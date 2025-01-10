跨境救護車首例｜67歲呼吸衰竭男病人40分鐘送至屯院　收費幾多？

撰文：何瑞芬
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港府聯同深圳及澳門政府去年11月底推行為期一年的「大灣區跨境直通救護車試行計劃」，醫管局表示，一名67歲男病人3日前因呼吸衰竭、神智不清入住港大深圳醫院，昨日（9日）情況稍有好轉及清醒，在病人及其家屬強烈意願，及院方評估下，今日（10日）經深圳灣口岸送達屯門醫院，為計劃下首例。

港大深圳醫院副院長李詠梅表示，離開港大深圳醫院計花了40分鐘車程到抵屯門醫院，並用15分鐘送上病房，形容過程比之前演練更加順利。她稱隨行有一名醫生及護士，會收取成本價4,990人民幣（約5,297港元），強調會嚴格把控使用服務的個案，必須為病情嚴重但較穩定，且有意願的病人。

醫管局公布，首名病人今（10日）經大灣區跨境直通救護車，由香港大學深圳醫院送抵屯門醫院。（黃浩謙攝）
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該名67歲男病人今早11時在港大深圳醫院出發，醫院管理局質素及安全總監黃立己表示，男病人3日前入院，情況嚴重，至昨日較為穩定，病人及其家人強烈意願下，順利在今日透過「大灣區跨境直通救護車試行計劃」送抵屯門醫院，過程十分順利，為計劃下首例。他指一般經計劃回港病人都會送至屯門醫院，但治療上有特別需要，例如兒童醫院、瑪麗醫院等，都會涵蓋。

香港大學深圳醫院副院長李詠梅表示，男病人本月7日入院，本身患有慢性支氣管病，入院當時情況好差，有呼吸衰竭、心臟衰竭情況，且神智不清，血氧亦不夠，在救治中好轉並恢復意識，因病人及其家人都希望能返回香港治理，故聯絡香港方，評估過後在今早11時出發，期間有醫生及護士跟車，過程中也需要使用呼吸機。

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醫管局表示，一名67歲男病人3日前因呼吸衰竭、神智不清入住港大深圳醫院，今日（10日）經深圳灣口岸送達屯門醫院，為相關計劃下首例。（黃浩謙攝）

她表示，過程順利迅速，在深圳醫院出發，約40分鐘車程便抵達屯門醫院，15分鐘左右已順利送入病房。她稱因運送過程須有醫生護士檢視病人狀況，只會收取成本價4,990元人民幣（約5,297港元），指過程須兩地醫院溝通及安排，「一定唔止呢個價」，強調會嚴格篩選使用服務的病人，亦因此原因，計劃推出一個多月才有首例。

她稱現時港大深圳醫院12%病人為香港人，篩選合適病人主要視乎兩大情況，一是病人及家屬有強烈意願想回港，但亦並非所有有意願個案都安排，仍然達到另一個情況，即病情嚴重但相對穩定、能承受運送過程，若病況輕微則不適用，「病人有能力自行安排交通工具返香港，就唔需要用到對接，都唔想濫用。」

她又說，現時國內醫療越先進，大部分治療都能提供，故主要視乎病人意願，並稱不止嚴重至要用呼吸機才算適合，例如若港人在內地遇到車禍，過關交通有困難等，符合狀況都會協助。她說計劃下會由港大深圳醫院做評估，主力會送至屯門醫院。

新界西醫院聯網急症室部門主管劉柱良亦補充，事前得到深圳醫院通報，故準備充分，很快已上至病房，整體十分順利。他指以往也有不少市民從國內醫院轉至香港醫院，但須在口岸等候香港救護車，過程轉折，無現時計劃順利。

據了解，現時屯門醫院每月平均約有二、三十名病人，由內地醫院轉院來，但都需在關口轉香港救護車送院，當中約一半屬危殆及危急級別，即須要搶救。

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