大灣區跨境救護車｜昨接收次名病人　由港大深圳醫院運送屯門醫院

​​醫管局今日（27日）表示，屯門醫院昨日（26日）接收第二名參與「大灣區跨境直通救護車試行計劃」的病人。該病人昨午從香港大學深圳醫院出發，由跨境直通救護車以點對點方式運送到香港接受治療，現時情況穩定。



​​醫管局公布，屯門醫院昨日（26日）接收第二名參與「大灣區跨境直通救護車試行計劃」的病人。（資料圖片／政府新聞處圖片）

醫管局指，一名病人早前入住香港大學深圳醫院接受治療，醫療團隊經評估病人的臨床情況及與病人和家屬商討後，決定將病人轉回香港繼續接受治療。病人昨日下午2時從香港大學深圳醫院出發，由跨境直通救護車直接運送到香港，於下午3時前抵達屯門醫院。病人現時在屯門醫院接受治療，情況穩定。

醫管局發言人表示，屯門醫院於接獲通知後，隨即與深圳的醫療團隊溝通，了解病人的臨床情況及部署接收病人的安排。醫管局衷心感謝不同單位大力協調及配合，迅速安排病人在醫護人員陪同照顧下，以點對點直接運送至香港治療。

今次的病人是「大灣區跨境直通救護車試行計劃」於去年11月30日啓動至今，第二位成功從深圳運送到港的病人。醫管局發言人強調，試行計劃設有機制防止濫用及確保跨境運送安全，派送醫院醫生會按照臨床診斷和病人實際情況，評估是否有需要安排病人跨境轉院，接受持續治療或復康服務。