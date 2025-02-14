曾判馬鞍山火人案兩被告罪脫　裁判官被指偏頗　投訴被裁不成立

馬鞍山2019年11月發生中年漢遭人點火燒成「火人」事件，一對夫婦在事發前曾在現場罵事主「返大灣區」，被控擾亂秩序罪名。原審裁判官林希維初時裁定他們罪名不成立。律政司其後上訴得直，案件發還重審，林官裁定兩人罪成。有人指林官立場偏頗，曾誤判兩被告脫罪，從而向司法機構投訴。專責法官小組昨（13日）稱，林官在審訊中並無發表不當或帶有政治傾向性的言論，裁決曾被推翻不等於偏頗，裁定投訴不成立。



裁判官上訴後裁兩被告有罪及判囚

本投訴涉及裁判官林希維審理的2019年馬鞍山火燒人案，一對夫婦涉以粗口指罵一名中年漢：「你走啦！中國人！」及「返大灣啦」等。該男子後來被現場其他人潑燃料點火成「火人」。林官在第一次審訊時，裁定夫婦公眾地方擾亂秩序罪名不成立。律政司其後上訴得直，林官重審時才裁定該對夫婦有罪，並判他們入獄5星期。

投訴人認為林官立場偏頗，第一次審訊時沒有充分考慮所有案情，誤判被告無罪。

鞍安山火燒人事件的行兇者未有被捕，兩名案發前曾在現場說粗言的夫婦，被控擾亂秩序，曾一度獲判罪名不成立。

司法決定已經上訴程序處理

由上訴庭法官區慶祥、林雲浩及原訟庭法官楊家雄處理的專責法官小組指， 裁判官的裁決屬司法決定，該決定是否得當不屬於可投訴行為的範疇。就本案而言，林官的司法決定得當與否，已透過上訴程序由原訟法庭作出裁決。

法官小組指林官無作帶政治傾向言論

原訟法庭推翻裁判官的司法決定，不等同裁斷裁判官的司法行為偏頗。綜觀整個審訊過程，林官沒有就被告的犯罪行為，表達任何會令人合理地認為不當或帶有政治傾向性的言論，其行為亦沒有實際或表面偏頗的情況，遂裁定投訴不成立。