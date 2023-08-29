馬鞍山火人案　夫婦事發前粗口指罵男事主　擾亂秩序罪成判囚5周

馬鞍山2019年11月發生「火燒人」事件，一名男子疑在追截黑衣示威者時，在天橋與群眾爭執，遭人潑燃料點火。一對夫婦被指在場以粗言指罵男子，被控在公眾地方作出擾亂秩序行為罪。二人在原審時獲判無罪，律政司上訴得直，案件發還原審裁判官重新考慮。原審裁判官早前聽取陳詞後，今(29日)在東區法院裁定二人罪名成立，並判處他們監禁5周。辯方申請保釋等候上訴，但原審裁判官認為案件沒有合理上訴理據，拒批申請，二人需即時服刑。



女被告陳海雲（37歲，下同）及男被告鄺耀文（43歲），被控於2019年11月11日，在馬鞍山公園連接馬鞍山廣場的行人天橋公眾地方，作出喧嘩或擾亂公眾秩序行為，意圖激使他人破壞社會安寧或相當可能導致社會安寧被破壞。

案發經過。(詳看下圖)

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原審官指事主粗鄙程度有過之而無不及

案件在2020年開審，原審裁判官林希維裁定二人罪脫，認為兩人指罵事主是想讓事主X敗走，沒有意圖令他受傷，事主X當時與群眾對罵，其言語粗鄙程度有過之而無不及，認為他沒有半點驚慌。

高院官指兩被告喧嘩火上加油

律政司其後以案件呈述方式上訴，認為事主X當時情緒激動，兩被告的說話可能會加劇衝突，令X動武。高等法院法官張慧玲裁定律政司上訴得直，指出在場人士曾勸X：「講還講，唔會郁手。」旁人認為X相當可能出手，但原審並無考慮這點，而且當時在場人士情緒高漲，兩被告喧嘩屬「火上加油」。

被告律師指無加劇暴力事件的發生

案件發還至原審裁判官再考慮，代表兩名被告律師指，兩被告案發時沒有提及使用武力，無加劇暴力事件發生的可能性，且案發日非示威日子，當時在場大多是街坊，非全部「黑衣人」，無參與對罵。

案件編號：ESCC2586/2019