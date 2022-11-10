馬鞍山火人｜李伯手術時心臟曾停頓　手肘可伸直　左手只有限活動

撰文：孔繁栩
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反修例運動期間，在馬鞍山遭火燒的李伯至今未完全康復，協助李伯的立法會議員葛珮帆今日（10日）透露，李伯經多次植皮及矯正手術後，手肘關節終可以伸直，惟最近一次手術期間心臟曾經停頓，由於不願再冒手術風險，左手只能有限活動。李伯寄語年輕人不要受煽動違法，衷心感謝市民的關心及支持。

李伯經多次植皮及矯正手術後，手肘關節終於可以伸直。（葛珮帆提供圖片）

經多次植皮手術及物理治療　手肘可伸直　手指較以前靈活

民建聯立法會議員葛珮帆指出，李伯經多次植皮手術，及進行物理治療及職業治療，李伯近日身體整體情況已有改善，手肘關節經矯正手術後終於可以伸直，手指亦較以前靈活，惟經植皮傷口仍會滲血及痕癢，經常要食止痛藥及止痕藥，雙腿因無力不協調而不時跌倒。

心臟停頓不願再做手術矯正　左手只能有限活動

李伯左手拇指及尾指依然無法伸直，但由於最後一次手術期間心臟曾經停頓，李伯不願意再做手術矯正，所以左手只能有限活動。

立法會議員葛珮帆（右）引述李伯（中）及李太（左）寄語年輕人要多思考，不要受煽動走上違法暴力之路。（葛珮帆提供圖片）

葛珮帆引述李伯寄語年輕人要多思考　不要受煽動違法

葛珮帆指，創傷後遺症導致李伯現在容易受驚嚇，情緒不太穩定，亦令他失去工作能力，她引述李太表示，每當李伯聽到有人說國家的不是，仍會忍不住站出來發聲，李伯及李太更寄語年輕人要多思考，不要受煽動走上違法暴力之路：「犯咗法，咁就一世。」他倆又衷心感謝市民關心及支持。

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