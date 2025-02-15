蕭澤頤：研用其他政府部門閉路電視資料　如涉私隱將片段打格仔

警務處處長蕭澤頤今早（15日）在電台節目中表示，撇除詐騙案，去年破案率超過4成，相信是在罪案黑點安裝閉路電視的計劃帶來成效，未來期間每年安裝2000至2500組閉路電視。他又表示，警方會研究使用其他政府部門的閉路電視資料，如警方需要使用的片段拍攝到私人地方等，會將片段「打格」，認為市民毋須擔心私隱問題。



警務處處長蕭澤頤今早（15日）在電台節目中表示，未來期間每年安裝2000至2500組閉路電視。（資料圖片/歐嘉樂攝）

冀年每年安裝2000至2500組閉路電視

蕭澤頤指，去年共錄得94747宗罪案，撇除詐騙案，破案率超過4成，相信是因為警方在罪案黑點安裝閉路電視的計劃的成效。他補充，有關計劃去年4月展開，直至去年年底，警方安裝了共615組，成功破獲28宗兇殺案、行劫案和爆竊案，令街上的罪案減少了3.2%至27.4%。

他續說，警方未來期望每年安裝2000至2500組閉路電視；現時有其他政府部門亦已在街上安裝閉路電視，警方已與有關部門接洽商討，希望可以充分利用有關閉路電視，以防止罪案發生。蕭澤頤表示，如閉路電視記錄到私人地方，警方後台系統會將那些地方「打格仔」，強調「絕對不擔心」私隱問題。

商經局計劃今年修例 禁轉售電話卡

通訊辦昨日表示，有市民收到以「#」號開頭的短訊發送人名稱發出懷疑詐騙短訊，不排除有不法分子使用非法無線電干擾器發出訊息，蕭澤頤指警方正與通訊辦研究案情，亦留意到有人購入大批實名電話卡，然後轉讓他人作不法行為。他透露商務及經濟發展局今年將提出修例建議禁止轉售電話卡，並會修訂每人購買電話卡的數量。