緬甸詐騙營｜區議員倡向泰國發紅色旅警　蕭澤頤：要與保安局研究

警務處長蕭澤頤今日（13日）下午出席屯門區議會，不少區議員關注有港人被拐騙至緬甸，被迫參與電騙事件，有區議員問及特區政府會否因應最新形勢發展，將針對泰國的旅遊警示目前的由黃色上調至紅色，建議市民如非必要避免前赴當地。蕭澤頤回應說，當局基於不同因素發出旅遊警示，警方會再與保安局研究。



至於有區議員問及警方會否教導市民，如何面對親友被禁錮的事件。蕭澤頤回應指，十分重視此類案件，會研究加入更多植入式宣傳，提醒市民防騙意識。



警務處處長蕭澤頤。（歐嘉樂攝）

在今日的屯門區議會會議上，多名區議員關注有港人懷疑被誘騙到東南亞，遭禁錮從事非法工作。由於農曆新年將至，不少市民會到東南亞旅遊，擔心港人除了有機會被誘騙到泰國，會否涉及其他東南亞國家，希望警方交代應對工作。亦有區議員建議，警方與航空公司或旅行社合作，在相關應用程式或行程訊息加強提醒，及早堵截；也可以向市民加強宣傳教育，如果有親友遇上類似情況可如何應對。

蕭澤頤回應稱，保安局專責小組已前往泰國，與當地相關部門開展工作，希望可以協助受影響港人，又指機場警區過去有聯同機管局和航空公司，特別向前往東南亞的旅客加強宣傳。

緬甸詐騙營近月「復活」。入境處及保安局在機場，向前往東南亞的航班的乘客派發小冊子，提醒他們提防相關情況。（廖雁雄攝）

他又指每逢有新的騙案手法出現，警方會加強宣傳，但有很多市民都認為自己不會受騙，不去留意相關資訊，他呼籲市民要一同合作，留意相關訊息及提醒親友不要受騙。

港府的外遊警示制度分三級，泰國目前是最低級別的黃色（保安局網頁截圖）

會否上調泰國旅遊警示級別？ 一哥：會與保安局研究

至於特區政府會否因應最新形勢，將泰國旅遊警示由最低級別的黃色上調至紅色，即有明顯威脅，建議市民調整行程，如非必要避免前赴當地。蕭澤頤說，當局基於不同因素發出旅遊警示，警方會再與保安局研究。

政府早在2015年已針對泰國發出黃色旅遊警示（保安局網頁截圖）

機據保安局網頁，目前針對泰國的黃色旅遊警示是在2015年9月發出，網頁列出的事項主要是因為當地發生連串槍擊和爆炸案，造成人命傷亡所致。

蕭澤頤表示，本港社會治安平穩，去年首11個月錄得86000多宗罪案，按年上升3.9%。其中詐騙案錄得超過40000宗，按年增加超過8%，佔整體罪案大約46%，但升幅較之前兩年同期明顯收窄。