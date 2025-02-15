亞冬運冰球港隊被襲｜隊長形容賽後動手罕見　教練：令球隊更團結

第九屆亞洲冬季運動會（亞冬運）香港男子冰球隊在周日（9日）在小組賽對土庫曼隊，賽後握手時，有港隊球員被對手扯頭盔及揮拳襲擊，4名土庫曼隊員被罰即時停賽。冰球港隊隊長梁健邦今日（15日）受訪時表示，該場賽事是出線賽，雙方都「好落力」，而比賽中有碰撞很平常，但對方卻在賽後握手時施襲，形容事件十分罕見。

教練Carey Durant認為事件令團隊更團結，如鑽石也需經過高壓而成，在他看來，今次比賽港隊打出好優秀表現，不因遇襲而受到負面影響。冰球協會主席陳恩永則說，冰協十分注重隊員的紀律，而任何運動都不應有暴力情況發生。



冰協主席陳恩永（右）、 冰球港隊教練Carey Durant（中）及冰球港隊隊長梁健邦接受《香港01》專訪。（廖雁雄攝）

梁健邦憶迹當時比賽已完結，他與隊員都只想着慶祝勝出，沒料到土庫曼隊球員會在握手時動手施襲。他續說，因為該場賽事關乎兩隊是否能出線繼續作賽，所以都「打得好落力」，加上冰球運動本身是比較激烈的運動，球員之間少不免有肢體碰撞，但都只在賽事期間發生，因此今次事件十分罕見。

他又表示，美加國家的冰球賽事中，兩隊球員鬥毆情況會比較多，但國際賽已禁止球員動手。至於遇襲的三位隊友，梁健邦指他們遇襲時幸好傷勢不重，亦感謝港隊醫療團隊的即時協助，而且冰協亦已即時向大會跟進，加上行政長官等翌日已來探望他們，使球隊可以不受遇襲事件影響，可能集中精神應付下一場比賽。

冰協港隊隊長梁健邦說，對土庫曼隊的賽事關乎兩隊是否能出線繼續作賽，所以都「打得好落力」，加上冰球運動本身是比較激烈的運動，球員之間少不免有肢體碰撞。（廖雁雄攝）

Carey亦說，過去20年來冰球賽事的文化已在轉變，不過冰球比賽是一個充滿激情的運動（emotional sport），球員之間容易有碰撞，亦有球迷喜歡看球員毆鬥的場面，但這並不是一個好的文化。他認為，要控制土庫曼隊的行為是不可能，更重要的是港隊球員如何去應對，而今次事件令團隊更加團結，可說是有正面影響。

陳恩永就認為，任何賽事都不應有暴力情況出現，當時已即時向大會反映。他又指自己上任以來，其中一個方針就是要整頓好球員紀律，希望年青球員可藉今次事件作借鏡，知道只要代表港隊出賽，遇上同類情況時需保持冷靜。他又感謝政府及港協的即時協助，認為他們都很支持冰球港隊。