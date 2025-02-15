MIRROR｜阿Mo借細胞復修技術增加身體感覺　盼建日常生活功能活動

MIRROR演員會墜屏意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父李盛林在最新代禱信中形容，在過去134週，阿Mo經歷「過山車」、「長途機」和「馬拉松式的操練與賽道」三個治療階段。今年1月開始，阿Mo繼續配對大腦電波與小肌肉神經和筋腱的運作，並進一步藉細胞復修技術，增加身體不同的感覺和受創脊椎神經的復修，以及配對和操練從「單組肌肉」到「組合肌肉」活動，盼能建立日常生活的功能活動。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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第一階段治療如「過山車」 有自主呼吸已是奇蹟

李盛林在信中提及，經過134週，阿Mo經歷了三個不同階段治療的生命奇蹟。2022年7月28日意外發生到11月中，他形容該階段是「過山車」心境，在急症醫院只盼阿Mo保命求生，之後能拔除口部所有喉管，並自主呼吸和有正常餐飲的進食，是生命的奇蹟。

李描述第二階段是「長途機」，由2922年11月中至24年6月歷時超過一年半，先在第一間私家醫院維持了7個星期，再轉到中大醫院，每天6小時密集鍛鍊，指阿Mo是「咬著牙根」，還堅持每日最少3次、每次超過半小時的全身拉筋。李盛林說，對一個不能自主活動的人來說，身體不僅沒有萎縮，反而健康強壯了，是另一個生命奇蹟。

續配對大腦電波與神經筋腱運作 盼建日常生活功能活動

第三階段則是去年7月至今，李形容是馬拉松式的操練與賽道。至去年底，阿Mo透過對神經直接剌激和細胞的復修，不斷運作操練，令大肌肉的神經和肌肉都能與大腦發出的控制電波配對成功，重拾失落的自主神經傳遞的記憶。

今年1月開始，李指阿Mo繼續配對大腦電波與小肌肉神經和筋腱的運作，並進一步藉細胞復修技術，增加身體不同的感覺和受創脊椎神經的復修，以及從「單組肌肉」到「組合肌肉」活動的配對和操練，盼建立日常生活的功能活動。

阿MO（中）及父親（右）。（李啟言IＧ圖片）

代禱信全文：

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 134 (20250216) - 「我經歷了生命奇蹟」*

「並不是我們憑自己能承擔甚麼事，我們所能承擔的，乃是出於神。」 (哥林多後書3:5)

*【經文解釋 (下)】*

1) 保羅信耶穌後到人生的終結大概有21-22年的日子，在傳道的事業上足足有18年的光陰。他的一生從人的成敗觀來看是「凡事不順」，因為放棄了原有的地位和尊榮，進入了一個生命豐富的領域。*可是 他在世人看來「凡事不順」的經歷中，卻處處顯出「絕處逢生」。*

2) 哥林多後書是保羅在傳道的事業上走了一半路而寫的，*但他已經歷了世人看為失敗，沒有可能承擔得起的經歷 - 「壓力重重，卻沒有崩潰」、「心裡困惑焦慮，卻不絕望」、「遭受迫害，卻沒有被遺棄」、「被打倒了，卻沒有死亡」的人生，可他沒有中途放棄* 。 秘訣是「我們所能承擔的，乃是出於神」。

*【阿MO在經文中的體驗 (下)】*

1) 沒有人一生下來就能夠面對困難和苦難。人總是停留在遭遇的一刻，用這「一刻」來評價人生的成敗得失。*阿MO若不是經歷了這痛苦絕望的一刻，就不會體驗到像保羅的經歷* - 「壓力重重，卻沒有崩潰」、「心裡困惑焦慮，卻不絕望」、「遭受迫害，卻沒有被遺棄」、「被打倒了，卻沒有死亡」。

2) *能夠在過程中慢慢的有這樣不被打倒的體驗，是因為他所能承擔的是靠著那位加給他力量的創造主。*

*(一) 啟言 (Mo) ：經過這134週的日子，可以總括出三個不同階段治療的生命奇蹟*：

1) *第一階段 (22年7月28日 至 22年11月中) – 保命求生 - 「過山車」心境*

i. *在急症醫院都是盼望能夠保命*，使一切維生指數可以到達並維持一個最基本能夠生存的條件。

ii. 在這三個半月內，阿MO經歷了巨大的身體挑戰，卻在神的恩典下，能夠成功拔除口部所有喉管，並開始有自主的呼吸和正常餐飲的進食。*對於一位頸椎第四節神經完全受創的人來說，這絕對是一個生命的奇蹟。*

2) *第二階段 (22年11月中 至 24年6 月) – 身體強化、防止萎縮 - 「長途機」經歷*

i. 在第一間私家醫院維持了7個星期，發現不合適復康治療而離開轉院。

ii. 23年1月轉到了中文大學醫院接受復康治療，*期間藉著不同的復康儀器和每天6小時的密集鍛鍊，強化身體各項機能，避免肌肉萎縮*，以便到了適當時機，才可以接受進一步治療。

iii. 這多個月來，阿MO每每都是「咬著牙根」接受艱苦的操練，*突破因頸椎神經創傷而帶來身體萎縮的危機*。還在治療時間以外，他每天還堅持最少有三次，每次超過半小時的全身拉筋。

iv. *對一個不能自主活動的人來說，在這階段身體不僅沒有萎縮，反而是健康強壯了，這確實是另一個生命奇蹟*。

3) *第三階段 (24年7月至今) – 創新治療、突破傳統 – 馬拉松式的操練與賽道*

i. *24年7月至12月：*

 這治療都是 *透過對神經直接剌激和細胞的復修* 來達成受創身體復康的可能。

 這幾個月都是 *針對單組肌肉對神經刺激的反應，再配對大腦電波盼能如常人的控制運作*。

 這段期間，大肌肉的神經和肌肉都能與大腦發出的控制電波配對成功，*但需要不斷的運作操練，才能重拾失落的自主神經傳遞的記憶*。

ii. *25年1月開始：*

 *繼續配對* 大腦電波與小肌肉神經和筋腱的運作。

 *進一步藉細胞復修技術* 增加身體不同的感覺和受創脊椎神經的復修。

 *從「單組肌肉」到「組合肌肉」活動的配對和操練*，藉此盼能建立日常生活的功能活動。

4) *【禱告】*

i. 請為我們每天能 *有喜樂和釋放的身心靈面對治療的挑戰禱告*。

ii. 請繼續為阿MO這階段創新治療的進展禱告，*祈願每天都看見新的生命奇蹟*。

*(二) Mo爸媽：【生命經歷分享】*

1) *經過31個月的治療帶來生命奇蹟的發生，再一次感謝有關公司的負責人在出事的時候公開承諾，並一直支持鼓勵阿MO的治療*。

2) 我常說：「有好的醫術、有先進的治療方法和儀器、有足夠的資源，但若阿Mo身體對治療沒有任何反應，就算擁有甚麼都沒有用」。*感謝神讓阿MO卻有這樣的生命奇蹟*。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神和你們的記念 - 「*134 我經歷了生命奇蹟*」