海洋公園大熊貓BB｜小朋友專程為家姐、細佬早起　見面後笑稱值得

海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎BB「家姐」和「細佬」今（16日）正式與公眾見面。有來自深圳的小朋友表示熊貓十分可愛，想明天再看。另有小朋友稱約今日早上七點五十分起床，雖然很早，但為了看熊貓感到值得。



有來自深圳的小朋友稱在館内看見大熊貓及小熊貓，認爲小熊貓更可愛，甚至在玩鞦韆時跌了下來。（林幸泉攝）

來自深圳的小朋友稱在館内看見大熊貓及小熊貓，認爲小熊貓更可愛，甚至在玩鞦韆時跌了下來。她購買了一個大熊貓髮箍，認爲很好看。問及是否還會再來看熊貓，她稱想明天再來看。她今日穿着有庫洛米公仔樣的衣服，至於喜歡庫洛米還是熊貓多一點，她選擇熊貓，因爲熊貓更可愛。

購買兩隻熊貓公仔的小朋友Jasper稱5分鐘的觀賞時間已足夠，認爲現場看到熊貓體型更小一點。（林幸泉攝）

購買兩隻熊貓公仔的小朋友Jasper稱5分鐘的觀賞時間已足夠，認爲現場看到熊貓體型更小一點。他表示帶了相機，為「家姐」和「細佬」打卡留念。問及家中誰提議來看熊貓，他表示是自己，因爲想看「家姐」和「細佬」第一天與公眾見面，之後有機會想再入館看熊貓。他更指今天約七點五十分起床，雖然很早，但為了熊貓值得。

Jasper的父親葉先生亦指5分鐘觀賞時間足夠，認爲流水式入場有助人流管制。（林幸泉攝）

Jasper的父親葉先生亦指5分鐘觀賞時間足夠，認爲流水式入場有助人流管制。問及會否購買1,500元的貴賓團，他表示不會。對於今日的入場安排，他稱整體滿意，流暢度不錯。對於大熊貓BB的新名稱，他認爲可以叫回「家姐」和「細佬」，更可愛。

▼2025年2月7日 海洋公園直擊大熊貓BB▼

