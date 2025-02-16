海洋公園熊貓｜一家四口花$5000住酒店買精品稱好抵　推熊貓經濟

海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎BB「家姐」和「細佬」今（16日）正式與公眾見面。有家長帶同子女一家四口為盡早排隊觀賞熊貓，昨（15日）提早入住海洋公園酒店，又為兩名子女在園內買了各式各樣的熊貓公仔和精品，至早上帶着這些戰利品入園。該家長稱這趟熊貓之旅共花費約5,000元，認爲見到熊貓「係抵嘅」，最重要小朋友開心。



現場所見，不少人入場後購買熊貓精品。

自熊貓龍鳳胎出生後，政府銳意推動「熊貓經濟」，期望透過熊貓IP刺激香港旅遊業。現時加上中央送贈的兩隻大熊貓，香港共有六隻大熊貓。海洋公園亦乘勢推出一系列可愛熊貓精品，冀增銷售額，刺激消費。

兩原因租住酒店 結婚紀念日及盡早入場

現場所見，不少人入場後都有購買熊貓精品，其中李先生及李太便十分支持推動熊貓經濟。李太稱預計到熊貓龍鳳胎首日登場與公眾見面，肯定有大批熊貓迷來訪，人流較多，為了能盡早一睹家姐、細佬的風采，特意提前預訂了昨日（15日）入住香港富麗敦海洋公園酒店，攜同一對子女在酒店stacation過了一夜，兼慶祝兩婦夫的結婚周年紀念日，至今早9時，一家四口提早到海洋公園門口排隊。

李先生及李太太表示這趟熊貓之旅共花費約4000至5000元，認爲價錢相宜，「小朋友開心最緊要」。

洗費如預期 小朋友開心最緊要

除了租住酒店，李先生一家四口頭上及身上有很多熊貓裝飾。他們表示這趟熊貓之旅共花費約4,000至5,000元，認爲價錢相宜，「小朋友開心最緊要」。翻查資料，他們一共購買的熊貓產品零售價約1,200元，包括熊貓公仔、毛絨帽、斜孭袋、頭箍及胸針；香港富麗敦海洋公園酒店下星期六至下星期日的入住價旅遊網顯示約2,200元。

曾親手飼喂熊貓 見證B出世感動

李太表示一家人皆為熊貓愛好者，有追蹤牠們的社交媒體。疫情時曾和女兒參加海洋公園的保育計劃，親手遞蛋糕餵飼熊貓，對牠們有情意結。李太稱：「作爲香港人，見證一對熊貓bb出世好感動。」她稱熊貓龍鳳胎就像見證及陪伴子女成長，期望「家姐」和「細佬」熊貓寶寶可以「快高長大」，日後再添幾個熊貓寶寶。

問及「家姐」和「細佬」改名事宜，李先生則指想保留現有名稱，更具本土風味。

海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎已半歲，今日（16日）正式與公眾見面。園方推出多款大熊貓主題餐飲及精品。（資料圖片/黃浩謙攝）

園方推出多款大熊貓主題餐飲及精品，包括印有家姐細佬百日掌的糖皮曲奇等。（資料圖片/任葆穎攝）

海洋公園推出的大熊貓主題精品，當然少不了以一對龍鳳胎為主題，包括索價780元的大熊貓BB毛公仔、多款鎖匙扣、貼紙等。園方亦聯同不同品牌推出大熊貓商品，包括聯同周大福推出大熊貓金鏈、飾物等。

目前香港有六隻大熊貓，為中國內地以外最多大熊貓的地方。海洋公園以此為賣點，推出印有6隻大熊貓的衣物。（資料圖片/任葆穎攝）

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園方亦聯同不同品牌推出大熊貓商品，包括聯同周大福推出大熊貓金鏈、飾物等。（資料圖片/黃浩謙攝）

目前香港有六隻大熊貓，為中國內地以外最多大熊貓的地方。海洋公園以此為賣點，推出印有6隻大熊貓的衣服，圖案更根據牠們各自的外貌特徵而設，當中一對龍鳳胎的圖案面積最為細小。

另外，園方推出多款大熊貓主題餐飲，包括大熊貓造型的「黑芝麻熊貓包」、熊貓冬甩等。其中一款糖皮曲奇更印有家姐細佬的百日掌，相當可愛。

▼2025年2月7日 海洋公園直擊大熊貓BB▼

