發展局稱至今推逾百精簡措施　年内推業界自行認證

發展局局長甯漢豪今（16日）在網誌表示，為加快發展進程，政府鼓勵決策局和部門以「促進者」思維處理工作事項，至今已實施逾100項精簡措施。當局指，今年內會陸續落實其他新措施，包括業界自行認證，容許認可專業人士審批建議，部門將以抽查作把關。



甯漢豪表示，政府鼓勵決策局和部門以「促進者」思維處理工作事項，至今已實施逾100項精簡措施。（資料圖片/盧翊銘攝）

發展局副局長林智文表示，以往政府處理審批較重視「把關」，現時除做好監管者角色，亦需具備「促進者」思維。他指，決策局及部門至今已實施逾100項精簡措施，今年內會陸續落實其他新措施，範疇涵蓋業界自行認證，容許認可專業人士審批建議，既賦權業界，亦要求為其決定負責，而部門亦會抽查作把關。

其他措施包括省卻重覆程序，以及理順並列明各項所需提交的文件及細節等。他指這些程序可讓部門有空間調撥人手，更有效率利用現有資源應對龐大工作量，達到節流效果。

林智文表示，為推動「促進者」思維，當局已修訂6條法例，簡化發展相關法定程序；現階段亦會加強檢視及大力精簡行政審批程序，每個審批部門均需指定具體工作計劃，並須由指定首長級同事監察工作計劃的落實進度，以及定期向發展局帶領的督導小組匯報等。

發展局副局長林智文表示，以往政府處理審批較重視「把關」，現時除做好監管者角色，亦需具備「促進者」思維。（資料圖片/廖雁雄攝）

屋宇署指，署方已設立呈交圖則前的查詢機制，避免業界因多次修改建築設計而白費工夫。針對500個或以上住宅單位的大型私人住宅項目，署方設立的專責審批組會在項目早期提供技術協助，目標約8成一般建築圖則可於首次或第二次呈交獲批。

消防處期望下月成立「新建消防設施一站式驗收統籌辦公室」後，可以將一般建築規模的常規項目所需整體驗收時間，壓縮三分一，減至35個工作天內完成。

路政署指，相關委員會已制定清晰易讀的檢查清單，涵蓋基本要求，以便申請者更順利提交申請，從而加快審批橋樑及建築物外觀設計方案。

水務署指，去年底已推出「餐飲業供水申請自行認證計劃」，允許表現良好的持牌水喉匠自行認證其負責的水管工程，簡化流程亦有助持牌水喉匠節省時間及成本。