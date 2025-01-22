昇平村納新界北優先發展區 發展局：有空間研2029年後延長營運期
撰文：蕭通
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位於打鼓嶺、去年8月中入伙的過渡性房屋「博愛昇平村」，其所在土地近日被納入新界北新市鎮的「優先發展區」。有聲音質疑該規劃忽略在地用途延續性，發展局回應指相關規劃考慮前後一致，又指面積逾200公頃的「優先發展區」會分階段發展，當局仍有空間探討「博愛昇平村」在2029年8月中旬後，延長營運期或分階段交還用地的可能性，局方會就此與房屋局緊密聯繫。
營運機構清楚知悉土地屬短期用途
發展局指出，一如其他過渡性房屋項目，「博愛昇平村」本身的計劃是透過善用短期閒置土地，為有需要人士提供短期居所，營運機構亦清楚知悉有關用地只作短期用途。當相關用地需落實長遠發展時，營運機構會配合適時交還用地。
「博愛昇平村」當年獲政府撥款資助興建時，政府已表明土地用作過渡性房屋屬短期用途，當時預期營運期至少5年。由於新建的過渡性房屋均採用「組裝合成」建築法建造，建築組件亦可拆卸及重用。局方重申，「博愛昇平村」會營運至少5年至2029年8月中。
政府需因應總體規劃建議長遠用途
發展局稱，政府需因應新界北新市鎮的總體規劃，為該幅土地建議長遠用途。根據初步發展建議，「博愛昇平村」位於「優先發展區」預留作住宅用途的範圍內，有關住宅發展將支援毗鄰的大學教育城，為師生提供大學教育城宿舍設施以外的住宿選項，以及所需的社區設施。
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