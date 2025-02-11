北都｜發展局：5個已施工發展區　未來5年料產出570公頃熟地

發展局甯漢豪今日（11日）表示，日前出席河套深港科技創新合作區香港園區的調研，並向中央港澳工作辦公室主任夏寶龍匯報北部都會區的發展概況。她說，北都預計在未來10年可以提供約1,700公頃熟地，其中已施工的新發展區，包括古洞北／粉嶺北、洪水橋／厦村、元朗南及新田科技城，未來五年預計產出約570公頃熟地。



發展局甯漢豪今日（11日）表示，日前出席河套深港科技創新合作區香港園區的調研，並向中央港澳工作辦公室主任夏寶龍匯報北部都會區的發展概況。（資料圖片／黃浩謙攝）

發展局在社交平台表示，局長甯漢豪日前參與中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，在河套深港科技創新合作區香港園區的調研，以及在前海主持召開的座談會。

北都未來10年提供約1,700公頃熟地

甯漢豪向夏寶龍匯報北部都會區的整體規劃和發展概況。她說，北都預計在未來10年可以提供約1,700公頃熟地，其中已施工的新發展區，包括古洞北／粉嶺北、洪水橋／厦村、元朗南及新田科技城，未來五年預計產出約570公頃熟地。

甯漢豪強調，現時北都已進入落實階段，並會採用多元開發模式，包括今年開始首次以「片區開發」模式，陸續就三個「片區」進行招標。造地期間，政策局亦會為產業用地的使用做好部署。

發展局甯漢豪今日（11日）表示，日前出席河套深港科技創新合作區香港園區的調研，並向中央港澳工作辦公室主任夏寶龍匯報北部都會區的發展概況。（發展局社交平台）

尖鼻咀和白泥等地發展生態旅遊 遊艇旅遊市場意向調查上半年展開

甯漢豪局長又提到，現時土地發展項目不單涉及房屋或一般商業用地發展，也重視為優勢產業提供土地，發展不同「新亮點」，包括善用尖鼻咀和白泥、南丫島及南大嶼的自然環境發展生態旅遊，並將展開市場意向調查；另外亦會推動遊艇旅遊，市場意向調查今年上半年陸續展開。

甯漢豪稱感謝夏主任的鼓勵，會繼續帶領發展局團隊改革及創新，讓土地發展「提速提效」，更好發揮香港獨特優勢。