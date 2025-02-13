北都｜有人打鼓嶺山林插旗疑設招商騙局　發展局：已清除有關物品

北部都會區項目全力上馬，立法會議員陳月明表示，有新界村民近日發現有不明身份人士，假冒政府工作人員，在新界地區的山林插旗，上面寫有「香港北部都會新區土石方工程項目」字樣，令當區居民感到疑惑和不安；同時，在部分內地網絡社交媒體上，亦見到一些聲稱為香港北都工程招商、招工的廣告信息中，出現同樣的旗幟，令人感到疑惑。



發展局表示，有關旗幟和竹竿插在北區打鼓嶺木湖瓦窯村一帶，並非政府工務部門或其承辦商放置，地政總署、食物環境衞生署和民政事務總署上月已採取聯合行動清除有關物品。



北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，分別位於新田科技城、洪水橋／厦村和粉嶺北。圖為新田科技城構想圖。(發展局圖片)

陳月明：豈能讓騙案先行 社會宣傳仍有不足

立法會議員陳月明周三（12日）在《香港01》的「01論壇」撰文，引述新界村民表示，近日發現有不明身份人士，假冒政府工作人員，在新界地區的山林插旗，上面寫有「香港北部都會新區土石方工程項目」字樣，同時在部分內地網絡社交媒體上，亦見到一些聲稱為香港北部都會區工程招商、招工的廣告信息中，出現同樣的旗幟，令人感到疑惑。

她表示，有村民向政府部門查詢，得知政府並沒有插旗的行為，而且出現旗幟的相關地域當時還沒獲政府公佈土地用途建議，懷疑與騙案有關。「北都發展尚未全面啟動，豈能讓騙案先行？騙徒之所以有漏空可鑽，最主要的原因，在於有關北都發展的社會宣傳仍有不足，本地及內地居民對北都發展計劃的認知，都有待提高。」

她促請政府研究如何加強與大灣區內地各市合作，強化宣傳，做好信息管理，打擊借北都計劃進行欺詐的犯罪行為。

立法會議員、區議員、打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明。(資料圖片)

發展局：如市民再發現類似情況可通知發展局或警方

發展局周三晚在Facebook專頁發文回應，確認早前北區打鼓嶺木湖瓦窯村一帶，有人在山頭插旗，旗上標有「香港北部都會新區土石方工程項目」的字樣。局方澄清有關旗幟和竹竿，並非由政府工務部門或其承辦商放置。

局方表示，地政總署、食物環境衞生署和民政事務總署上月已採取聯合行動，清除此等非法豎立於政府土地的旗幟和竹竿。如市民再發現類似情況，請即致電1823，亦可通知發展局或警方，政府部門將馬上查證及採取適當行動，避免詐騙案件發生。

該局指當政府工程部門進行工程時，會在當眼地方放置告示牌顯示工程資料，例如負責部門、工程項目名稱、聯絡電話、開工及竣工日期等。就北部都會區的發展，局方已在去年年底公布餘下兩個新發展區（即打鼓嶺一帶的「新界北新市鎮」及古洞北北面的馬草壟）的發展建議，全面呈現北部都會區的面貌，並正進行為期2個月的公眾諮詢，至3日16日。