積金易首階段處理近20萬宗指示　第二階段下月展開引入措施改善

「積金易」平台自去年去年6月推出以來，首階段有5個強積金計劃加入，並處理近20萬宗交易指示。積金局主席劉麥嘉軒周日（2月16日）表示，第二階段「上線」工作會於3月5日展開，團隊參考先前經驗和用戶回饋，引入改善平台界面設計、加快處理等措施，承辦商亦會逐步在全港各區設立「積金易」支援站。



「積金易」平台自去年去年6月推出以來，已處理近20萬宗交易指示。（積金局圖片）

劉麥嘉軒在積金局網誌表示，在「積金易」平台運作首階段，近20萬宗交易指示有三分二是以電子方式進行，包括供款、提取強積金、轉移強積金、更改投資組合等。當中提交供款資料及更改投資組合這兩項行政指示，更有八成的數碼使用率，認為首階段數碼化情況令人鼓舞。

增設查詢熱線 今年內增聘6成人手

「積金易」第二階段的「上線」工作，會在3月5日至7月進行，除平台界面設計和指示更加清晰，承辦商已提升熱線及服務中心回應用戶查詢的速度，並增設了專門處理強積金供款的查詢熱線， 並會在今年內逐步增聘6成人手。

「積金易」團隊也會繼續協調承辦商與受託人的溝通，理順個別僱主的供款習慣、自願性供款資料等行政操作，並為僱主提供相應協助。

此外，承辦商會為所有即將加入平台的僱主，以及處理強積金行政工作人員提供培訓課程；又會增加外展支援服務，向尤其是強積金安排較複雜的大型集團和機構、以及資源條件較少的中小微企等，提供「一對一、手牽手」的支援服務。

積金易承辦商會在旗下電訊公司門市設置「積金易自助服務機」 。（積金局圖片）

逐步在各區設立「積金易」支援站

承辦商亦會逐步在全港各區設立「積金易」支援站，配合現有的三個「積金易」服務中心，和開設在承辦商旗下12間電訊公司門市、並有員工提供現場協助的「積金易自助服務機」。

為進一步提升「積金易」的使用體驗及操作的流暢性，「積金易」團隊已建立一個三層測試架構，包括成立專家小組提供第三方專業意見、委託專業服務公司為「積金易」進行用戶端專業測試，以及由已經上線的用戶組成的用戶小組提供意見反饋，以便更全面優化平台運作和用戶體驗。