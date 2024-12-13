積金易｜政府刊憲東亞集成信托計劃 明年3.5加入平台 6.5減收費
撰文：陳蓁誼
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政府今日（13日）刊憲，強積金受托人東亞集成信託計劃明年3月5日加入「積金易」平台，6月5日起東亞相應減少向計劃成員收費。
憲報指2025年3月5日為東亞（強積金）集成信託計劃的「關鍵日」，也就是當天起必須使用積金易平台。其後6月5日為東亞成分基金的「關鍵日」，須相應減少東亞向強積金計劃成員徵收的費用。立法會今月18日的會議，將進行先訂立後審議的程序。
積金易平台6月26日運作至今，已經有五名「先行者」加入。政府因應強積金受託人加入平台的準備情況以及確認其他日期後，將刊憲有關法律公告。
早前有僱主及僱員投訴積金易難註冊、處理供款需時長，未能在帳戶顯示供款等問題。財經事務及庫務局局長許正宇後責成積金局、積金易公司，以及積金易平台項目承辦商，必須迅速回應和行動，並要主動積極協助有關僱主和僱員。
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