積金易｜政府刊憲東亞集成信托計劃　明年3.5加入平台　6.5減收費

政府今日（13日）刊憲，強積金受托人東亞集成信託計劃明年3月5日加入「積金易」平台，6月5日起東亞相應減少向計劃成員收費。



政府今日（13日）於憲報刊登東亞（信託）公司加入「積金易」 平台的公告。（林振昇Facebook/資料圖片）

憲報指2025年3月5日為東亞（強積金）集成信託計劃的「關鍵日」，也就是當天起必須使用積金易平台。其後6月5日為東亞成分基金的「關鍵日」，須相應減少東亞向強積金計劃成員徵收的費用。立法會今月18日的會議，將進行先訂立後審議的程序。

積金易平台6月26日運作至今，已經有五名「先行者」加入。政府因應強積金受託人加入平台的準備情況以及確認其他日期後，將刊憲有關法律公告。

早前有僱主及僱員投訴積金易難註冊、處理供款需時長，未能在帳戶顯示供款等問題。財經事務及庫務局局長許正宇後責成積金局、積金易公司，以及積金易平台項目承辦商，必須迅速回應和行動，並要主動積極協助有關僱主和僱員。