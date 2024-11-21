積金易｜平台否認供款「被消失」　狄志遠籲勿爭拗　專注處理系統

積金易平台今年6月推出，新思維立法會議員狄志遠早前接獲投訴，苦主指平台難註冊、強積金供款「被消失」、無法查閱及提取。面對積金易平台有限公司行政總裁呂志堅反駁「指控與事實不符」，狄志遠呼籲對方集中精力處理系統，勿再「泥漿摔角」，並稱將約見財經事務及庫務局局長許正宇跟進事件。



新思維立法會議員狄志遠（資料圖片/蘇煒然攝）

狄志遠喊話呂志堅：Take it easy

呂志堅曾否認強積金供款「被消失」等指控，又指平台推出前，積金易公司及承辦商分別委聘審計師及獨立顧問，就平台進行各項獨立評估及提供客觀保證，確認系統已準備就緒，絕非未完成測試便推出使用。

狄志遠今日在立法會見記者，喊話呂志堅勿再糾纏於爭拗，不如有則改之，「冇問題就『Take it easy』（不要緊張）」。

早前（17日）積金局主席劉麥嘉軒指，平台運作初期，有用家遇上困難屬「個別事件」，已接觸僱主並積極跟進，完全掌握每個個案的處理進度。不過，狄志遠強調個案處理完結，並不代表系統可行，據他了解系統「好大鑊」。

新思維立法會議員狄志遠（左一）11月13日與僱主、僱員及強積金中介人代表見記者，揭露平台推出後問題頻生，包括難註冊、強積金供款「被消失」、無法查閱及提取等，苦主有萬人。（資料圖片/蘇煒然攝）

狄志遠關注何方賠償事主損失

積金易平台預計2025年全面啟用。狄志遠促請積金局在12月底前說明系統運作是否可行，並盡早提交系統報告，對公眾有交代。他亦關注，在過程中若有事主遭受損失，賠償方會是政府、積金局還是系統開發公司。

狄志遠亦表示，將約見許正宇跟進事件，了解「大環境」、得到承諾後再與積金局聯絡。