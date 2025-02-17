消委會抽濕機｜4930元開利媲美7090元LG　2款裝過濾器抽濕效率跌

春天將至，天氣很快將會變回潮濕。消委會今日（17日）今日出版新一期《選擇》月刊，測試了市面上14款抽濕機，在不計算空氣淨化功能下，有三款獲4.5分，分別是標價4930元的開利、$5180元的東芝及7090元的LG。另外，樣本中有八款具空氣淨化功能，當中有4款獲得最高的4分。不過，LG及三菱重工的抽濕機安裝空氣淨化的過濾器後，抽濕功能反而較差，每日抽濕量較無安裝時分別跌18.4%及 30.1%。



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消委會是次測試的14款抽濕機，其中8款可配備「HEPA」過濾器作空氣淨化，售價由3,698元至7,580元，當中6款的「HEPA」過濾器屬基本配件，2款則需額外選購或屬免費贈品；其餘6款樣本，不具淨化功能，售價由2,400元至3,998元。

測試比較了各樣本在標準和廠商環境下的抽濕效能、抽濕量吻合度、寧靜程度及使用方便程度，以及其中 8 款可配備「HEPA」過濾器樣本的空氣淨化效能。

分數方面，在不計算空氣淨化功能下，三款樣本包括7,090元的LG、4,930元的開利 Carrier、5,180元的東芝，獲得最高的4.5分。

評分（不計算空氣淨化功能）

LG／MD19GQCEO／$7,090／4.5分

開利 Carrier／DC-22VSB／$4,930／4.5分

東芝／RAD-DIA17HK／$5,180／4.5分



至於計算空氣淨化功能下，四款樣本同樣4分，包括聲寶 SHARP、Panasonic、東芝、開利。換句話說，東芝、開利兩個樣本，在兩項表現都是最高分。

評分（計算空氣淨化功能）

開利 Carrier／DC-22VSB／$4,930／4分

東芝／RAD-DIA17HK／$5,180／4分

聲寶 SHARP／DW-S27FA-W／$5,280／4分

Panasonic／F-YAV28H／$7,580／4分



消委會又提到，LG及三菱重工的抽濕機，可加裝「HEPA」過濾器作空氣淨化的用途。惟消委會發現，該2款樣本安裝「HEPA」過濾器後的抽濕效能明顯下降，安裝後的每日抽濕量較沒有安裝時分別下跌18.4%及 30.1%，抽濕能源效率分別下降了26.2%及40.7%。

售價為2699元的伊瑪牌抽濕機，測試計算出的能源效益級別為2級，較其能源標籤上標示的1級為低。（林子慰攝）

另外，售價為2699元的伊瑪牌抽濕機，測試計算出的能源效益級別為2級，較其能源標籤上標示的1級為低。

不過，消委會指，該樣本在標準測試環境下量得的每日耗電量，與代理商早前向機電署呈交的數值的差異為+6.5%，仍在標籤計劃可接受的公差範圍（+10%）內，故沒有違反強制性能源效益標籤計劃的要求，消委會已將測試結果轉交機電工程署跟進。