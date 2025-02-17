消委會抽濕機｜一半樣本抽濕量低於聲稱數值　電費差距最多達54%

春天將至，天氣很快將會變回潮濕。消委會今日（17日）出版新一期《選擇》月刊，測試了市面上14款抽濕機，發樣當中一半樣本的抽濕量，在廠商慣用的測試環境下，仍低於聲稱數值。抽濕量吻合度最低的三款同獲4分，分別是VINO、惠而浦、飛歌 PHILCO樣本。



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以廠商環境測試 PHILCO低於標示7.5%

消委會測試市面上14款抽濕機，比較了各樣本在標準和廠商慣用測試環境下的抽濕效能、抽濕量吻合度、寧靜程度及使用方便程度，以及其中8款可配備「HEPA」過濾器樣本的空氣淨化效能。

測試結果發現，有5款樣本在標準環境（溫度26.7°C、相對濕度60%）下，所量得的每日抽濕量低於其額定數值，相差得最多是惠而浦的樣本，達到6.8%，其次是VINO及樂信牌的樣本，同樣相差2.8%；伊瑪牌及飛歌 PHILCO，則相差少於1%。

消委會亦將各樣本放於廠商慣用環境（溫度30°C、相對濕度80%）下測試，有一半樣本抽濕量低於聲稱數值，飛歌 PHILCO及VINO分別差7.5%及6.8%，樂信牌及LG則分別差4.1%及4%。其餘三個樣本，包括東芝、TCL、伊瑪牌，與聲稱相差少於1%。

三款「抽濕量吻合度」評分最低的樣本。（《香港01》製圖）

根據兩個測試結果，消委會為各樣本的「抽濕量吻合度」評分，大部分樣本的都獲得滿分5分；售價逾7,000元的LG，以及樂信牌樣本，則獲4.5分；VINO、惠而浦、飛歌 PHILCO樣本敬陪末席，同得4分。

消委會指，上述差異仍在能源標籤計劃及國際慣常做法容許的公差範圍內，但強調廠商環境所量得的抽濕量，不能反映實際使用情況，促請廠商應作出改進。

飛歌回覆消委會表示，會改善產品說明書，以符合安全標準的要求。東芝的供應商表示，消委會所量得之數值，與廠方聲稱之數值有輕微差異，其原因可能由測試環境或使用設備不同所導致。無論如何，測試結果仍然符合機電署的要求。

消委會今日（17日）出版新一期《選擇》月刊。（林子慰攝）

能源效益最高與最低差距可達50.2%

另外，選用電器時，能源效益亦是另一考慮因素。消委會指，在標準環境下，部分抽濕量相若的樣本的能源效率表現懸殊，最高能效的樣本較最低的樣本高出50.2%。

若以每年使用450小時（約90天，每次5小時）、每度電1.7元計算，額定抽濕量較高的4款樣本電費約為194至218元，而額定抽濕量較低的10款樣本則介乎127至196元不等，在額定抽濕量較低的樣本中，最高與最低電費可相差約54%。