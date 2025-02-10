消委會｜去年錄4萬宗投訴　連續3年上升　經濟影響商舖結業潮所致

消委會今日（10日）公布，去年共錄得40,839宗投訴，連續第三年上升，估計由於部份商戶受經濟因素影響結業，加上球星美斯缺席球賽事件，以致投訴個案增加。若撇除內地網購平台的投訴，消委會仍接獲37,590宗投訴，按年增加20%，涉及金額達10.07億元，按年升33%。其中商舖結業按年飆升14倍，由前年的437宗增至去年的6,567宗。

若按類別計算，食肆及娛樂投訴連續三年位居榜首，全年錄得5,810宗，按年升48%，其中旅客投訴佔817宗，消委會特別提到飲食業的人手極為短缺，難以維持應有的服務水平，影響消費者及旅客的體驗。



本地投訴接近3.8萬宗 涉及金額達10億元 按年升33%

消委會表示，去年香港受多項經濟因素影響，包括全球經濟步伐放緩、數字經濟騰飛、北上消費熱潮，深圳居民恢復一簽多行等，各行各業面對前所未有的機遇和挑戰，部份商戶最終選擇結業，以致投訴個案隨之增加。

消委會去年共錄得40,839宗投訴，連續第三年上升。若撇除內地網購平台的投訴，消委會仍然接獲37,590宗投訴，按年增加20%，涉及金額達10.07億元，按年升33%。

不過，去年本港發生兩宗大型事件，包括球星美斯缺席表演賽及舒適堡全線結業，分別錄1,476宗及5,619宗投訴，涉及金額則錄得1,000萬元及近2億元。若撇除上述事件，投訴個案為30,495宗，按年跌3%。

食肆及娛樂投訴連續三年居榜首 健身中心投訴躍升第二位

投訴類別方面，食肆及娛樂的投訴連續三年位居榜首，全年錄得5,810宗，按年升48%，涉及金額逾1,520萬元。即使撇除兩大事件，相關投訴數字仍登榜首，主要涉及服務質素、價格或收費爭議，分別有1,223宗及921宗。

健身中心投訴由前年的十大不入，躍升至去年的第二位，全年錄得4,901宗，按年飆升8倍，涉及金額近1.49億元，當中主要涉及結業的投訴，佔4,496宗。若撇除舒適堡結業，健身中心仍有480宗投訴。

商舖結業投訴逾6500宗 按年飆14倍 涉健身中心及按摩店等

投訴性質方面，商舖結業躍升榜首，按年飆升14倍，由前年的437宗增至去年的6,567宗。若撇除舒適堡結業的投訴，其他健身中心佔70宗、一間連鎖按摩店於去年初全線結業佔233宗、兩間生活用品代購網店結業合計166宗。

網購近年成為港人的生活日常，去年相關投訴共錄得13,701宗，按年增加8%，涉及金額逾5,800萬元，按年增34%。當中佔近一半投訴為延期／沒有送貨／遺失，以及更改／終止合約，分別有3,119宗及2,535宗。

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服務與質素投訴不少與餐飲業有關 旅客佔817宗

此外，消委會並特別提到「美食之都」和「好客之都」為香港的金漆招牌，惟服務與質素的投訴達5,431宗，按年增34%，涉及金額近1.2億元，當中食肆及娛樂服務佔最多，不少投訴個案與酒樓食肆、快餐店及外賣平台的服務有關。

消委會估計，由於飲食業的人手極為短缺，導致難以維持應有的服務水平，影響消費者及旅客的體驗，建議善用科技解決人手不足的問題。而消委會去年共接獲到3,321宗旅客投訴，食肆及娛樂服務以817宗佔最多。