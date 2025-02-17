台中新光三越氣爆｜澳門5傷者2人出院、2人穩定　1人仍在ICU醫治

台中新光三越百貨上周四（13日)發生氣爆，到台遊覽的澳門一家七口，兩人死亡、五人受傷。澳門早前派遣旅遊危機協助小組前往當地，為死者家屬和傷者提供協助。澳門旅遊局今（17日）指，目前兩名傷者已出院，兩人情況穩定，還有一人仍在深切治療部（ICU）醫治。當局表示，小組的首階段協助工作已完成，今日與澳門紅十字會回澳。



台中新光三越2月13日發生氣爆事故，到台遊覽的澳門一家七口2死5傷。(聯合新聞網授權使用)

澳門旅遊局指，小組昨日已跟家屬見面，總結跟進情況，今日與澳門紅十字會回澳。當局表示，事發當日小組已隨澳門紅十字會前往台中，探望傷者，並聽取訴求，提供適切協助。

當局透露，目前兩名傷者經治療後，已於上周五（14日）出院；另外兩名傷者已完成手術，目前情況穩定；還有一名傷者仍在深切治療區留醫。小組將按家屬的意願，協助在澳的親屬聯絡相關部門，加快處理遺體的後續安排；並將繼續透過已建立的聯繫方式，與家屬保持密切溝通，持續跟進情況及提供必要支援。