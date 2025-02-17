模擬友邦嘉年華火警及發現可疑物　跨部門演習強化盛事應變能力

「友邦嘉年華」在過去10年來，一直吸引大量市民及遊客。警務處及消防處上周一（2月10日）聯同主辦方舉行跨部門應變演習，模擬開放期間因設施電路故障引致火警，以及場內發現可疑物品而需要緊急疏散。演習超過100人參與，成功測試人員的應變能力、各持份者間的溝通協作，以及活動應變計劃的成效。



演習模擬場內一處設施因電線短路引起火警，火勢及濃煙蔓延，引致市民受傷及不適。其後場內另一地方亦發現可疑物品，對公眾安全構成威脅。各部門及主辦方迅速啟動應急機制展開救援，包括安全有序地疏散人群、撲滅火勢及處理可疑物品。

警方表示，是次演習有助強化政府部門於大型盛事活動的應變能力，及與主辦方的協作機制，確保公眾安全得到充分保障。

圖為2025年2月10日，警務處及消防處聯同「友邦嘉年華」主辦方舉行跨部門應變演習，超過100人參加。（中區警區圖片）

演習後，中區警區亦特別為出席者講解處理「發現可疑物品」的程序，及分享「閃、避、求」應變指引，以提升活動主辦方及參與者的危機意識及反恐意識。

是次演習參與單位包括：中區警區、港島總區衝鋒隊、港灣消防局、嘉年華主辦方、中西區關愛隊及中區警區耆樂警訊會員。