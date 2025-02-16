啟德體育園開幕前最後演練 港鐵啟德站宋皇臺站出入口臨時改動
撰文：倪清江
出版：更新：
啟德體育園3月1日開幕，今日（16日）舉行開幕前最後一次測試演練，有約6.3萬人參與。港鐵屯馬線啟德站及宋皇臺站多個出入臨時改動，由下午5時45分至7時改為只出不入或只入不出。
港鐵公布今日5時45分至7時：
啟德站
出口A - 啟朗苑，改為只准離站；
出口B - 工業貿易大樓、出口C - AIRSIDE及出口D - 啟德體育園，改為只准入站；
宋皇臺站
出口D - 啟德體育園，改為只准入站
開幕前最後演練演練在今日下午3時開始，預計至傍晚6時結束。測試主場館、體藝館及青年運動場三個場館均滿座的入場及散場情況，即6.3萬人會參加，當中參與公務員及市民各位約一半。另外，今日有測試模擬有重要嘉賓（VVIP），由警車護送到主場館00層的貴賓入口處落車場的安排。
由下午3時起，約5萬持票觀眾，陸續經安檢及驗票程序進入主場館，到其餘兩場館的觀眾則可直接進入。主場館在下午5時，關閉天幕進行1小時表演；而其餘兩場館觀眾則同時觀賞一些影片。節目完結後大會安排觀眾散去，以收集人群流向及交通數據再作分析。
啟德體育園周日6.3萬人最後演練 設網站實時顯示散場人流九巴指啟德體育園泊位不足 有候命巴士須泊園外 或未能流水疏客啟德體育園開幕懶人包｜跨世代嘉賓3.1參與匯演 本地4電視台聯播啟德體育園｜3月1日傍晚開幕 盛大滙演四主題現香港體育文化角色啟德體育園洗手盆滿泥水 港女斥孩童玩沙玩塞晒 網民：設計問題陳卓賢公開爭取拍喜劇 未聞MIRROR出席啟德體育園開幕