啟德體育園開幕前最後演練　港鐵啟德站宋皇臺站出入口臨時改動

啟德體育園3月1日開幕，今日（16日）舉行開幕前最後一次測試演練，有約6.3萬人參與。港鐵屯馬線啟德站及宋皇臺站多個出入臨時改動，由下午5時45分至7時改為只出不入或只入不出。



港鐵公布今日5時45分至7時：

啟德站

出口A - 啟朗苑，改為只准離站；

出口B - 工業貿易大樓、出口C - AIRSIDE及出口D - 啟德體育園，改為只准入站；



宋皇臺站

出口D - 啟德體育園，改為只准入站



開幕前最後演練演練在今日下午3時開始，預計至傍晚6時結束。測試主場館、體藝館及青年運動場三個場館均滿座的入場及散場情況，即6.3萬人會參加，當中參與公務員及市民各位約一半。另外，今日有測試模擬有重要嘉賓（VVIP），由警車護送到主場館00層的貴賓入口處落車場的安排。

由下午3時起，約5萬持票觀眾，陸續經安檢及驗票程序進入主場館，到其餘兩場館的觀眾則可直接進入。主場館在下午5時，關閉天幕進行1小時表演；而其餘兩場館觀眾則同時觀賞一些影片。節目完結後大會安排觀眾散去，以收集人群流向及交通數據再作分析。