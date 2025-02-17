太空油｜禁毒專員李基舜：去年錄16宗校內吸食　手起刀落對付毒品

政府日前刊登憲報，將俗稱太空油的依托咪酯及三種類似物列為毒品。禁毒專員李基舜上周四（15日）接受訪問時稱，2024年由社福機構呈報吸食太空油的人數共有300人，當中四分之三為21歲以下，最細年僅12歲，去年更錄得16宗校內吸食個案。他形容對付毒品要「手起刀落」，今次立法速度很快，相信會加強阻嚇力。

醫務衞生局局長盧寵茂日前稱，預計明年中禁止市民在公共地方管有電子煙彈。李基舜指，接近百分之百吸食者透過電子煙吸食太空油，對於政府計劃加強控煙表示歡迎。



▼1月14日 警方公布快速檢測毒品「太空油」試紙▼



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「如果今日唔立法，個數字係會升」

禁毒專員李基舜指立法不能怠慢，並已汲取早年其他毒品的經驗，對付毒品要手起刀落，否則會蔓延得很快，毒販會靈活地用各種方式散播。他又指，事前已與醫管局和衞生署商談，確保正當醫療用途不受影響，又形容今次立法速度很快。

被問到如何評估立法成效，他說不會揣測未來數字升跌，強調「如果今日唔立法，個數字係會升」，相信立法具阻嚇性。

禁毒專員李基舜指立法不能怠慢，對付毒品要手起刀落，否則會蔓延得很快。（任葆穎攝）

四分之三呈報吸太空油個案為21歲以下 最細12歲

2024年由社福機構呈報吸食太空油的人數共有300人，當中四分之三、即226人為21歲以下，17歲的年紀佔最多，有48人。他們的年齡介乎12歲至75歲，六成為男性，四性為女性，最常吸食的地點為屋企。

他指太空油自去年初開始在年輕人群體有蔓延趨勢，第四季個案佔最多，佔全年三分一。去年更錄得16宗校內吸食太空油個案。他估計因太空油出現時間不長，年輕人或於年初試食後，直至年底「出事」便尋求協助。

2024年全港呈報吸毒人數為5,068人，當中21歲以下青少年吸食太空油的人數佔第三位，僅次於大麻和可卡因。醫管局至今錄得3宗懷疑吸食太空油後死亡個案。

李基舜指青少年透過Telegram等平台網購和朋輩之間獲取太空油。（任葆穎攝）

太空油透過Telegram朋輩之間流傳

李基舜說青少年獲取太空油的途徑分兩類：透過Telegram等平台網購和朋輩之間流傳。他指，警方定期會有情報主導行動，而且今年1月18日引入太空油試紙後，至今拘捕5人，他相信會阻嚇「機會主義式」吸毒者。

他指部份太空油煙彈由亞洲地區傳入香港，例如馬來西亞等地，而警方去年亦在市區破獲太空油製造工場，但未有證據顯示香港是出口太空油的地方，相信主要供應本港地區；暫無證據顯示有集團式販毒，但不排除有黑社會參與。

禁毒專員李基舜指立法將太空油列為毒品後，會加強宣傳，包括推出新電視宣傳片段、製作動畫等。（任葆穎攝）

中學辦「反太空油毒品周」 所有官校參加

禁毒處今月24至28日會在中學發起「反太空油毒品周」，所有官校都會參與，並鼓勵其他學校參加，希望青少年即使面對朋輩壓力，亦能拒絕吸食太空油。他又指，立法後會加強宣傳，包括推出新電視宣傳片段、製作動畫等。

歡迎禁止市民在公共地方管有電子煙彈

醫務衞生局局長盧寵茂日前稱，預計明年中禁止市民在公共地方管有電子煙彈。李基舜指，接近百分之百吸食者透過電子煙吸食太空油，國外少部份人用加熱煙吸食，對於政府計劃加強控煙表示歡迎。

執法部門早前檢獲的懷疑依托咪酯。（資料圖片／林振華攝）

俗稱太空油的依托咪酯是一種鎮靜劑，以往為《藥劑業及毒藥條例》下的第一部毒藥，需要醫生處方，非法供應或使用最高可判罰10萬元及監禁2年。

《2025年危險藥物條例（修訂附表1）令》將異丙基依托、溴唑侖、依托咪酯、美托咪酯、丙帕酯、異丙帕酯納入《危險藥物條例》附表1的管制，上周五（14日）刊憲後隨即生效。其中，美托咪酯、丙帕酯、異丙帕酯為依托咪酯的類似物。