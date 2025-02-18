私煙案去年飆升80%　海關指高額煙稅有關　將推完稅煙貼防偽標籤

海關今日（18日）舉行2024年工作回顧，關長陳子達表示，去年海關共有31,242宗執法案件，當中近七成涉及私煙、錄得2.1萬宗，主要是截查入境旅客時破獲，預計數字仍會持續增長。他表示，海關將引入完稅煙標籤制度，去年已與各部門完成顧問研究，建議在每包香煙貼上印有防偽特徵的實體完稅煙標籤，將在今年推出「完稅煙標籤先導計劃」，會邀請完稅煙生產商參與，完成先導計劃後，會適時向業界公布執行細節。



海關今日舉行2024年工作回顧，關長陳子達表示，去年共偵破1363宗毒品案件，與前年相約。（黃寶瑩攝）

3萬宗執法案件 私煙佔近升七成 料數字持續增長

海關關長陳子達指出，去年海關執法案件共有31,242宗，比前年上升63%，當中接近七成涉及私煙，其次為毒品，佔百分之四，知識產權案佔百分之三，檢獲貨品總值為91億，拘捕2.7萬人。

陳子達解釋，以私煙案件佔最多，相信與煙草稅增加有關，現時每包香煙稅額高達66元，導致私煙數量增加。他預計相關案件數字仍會持續增長，必須加強宣傳教育。

海關今日舉行2024年工作回顧。（黃寶瑩攝）

入境旅客私煙案升近一倍 海關料分散不同方式走私

陳子達續稱，海關去年偵破2.1萬宗私煙案，較前年上升80%，數量為6.14億支，下跌6%。他表示，案件主要透過旅檢時截獲，入境人士攜帶超額免稅香煙而罰款代替訴訟的案件數目，去年亦大幅上升94%至1.9萬宗。

至於海關去年偵破40宗大型走私入口香煙案件，檢獲數量為3.28億支，下跌33%。他表示，由於不法分子減少走私數量，並分散不同方式走私。減低被截獲的風險。他指海關會定期向報販派發反私煙單張，市內白牌煙情況「大為收斂」，但銷售轉為地下市場，海關去年下半年亦分別搗破兩宗地下製煙工場案。

此外，海關去年偵破2,451宗另類吸煙產品，包括電子煙和加熱煙，產品數量超過1200萬件。海關亦透過國際情報交流，協助外地執法機構破獲45宗私煙案。

香港海關昨日（2月17日）於上水成功搗破一個私煙儲存及分銷中心，檢獲共約12萬支懷疑私煙，市值約54萬元，應課稅值約40萬元。（資料圖片／黃學潤攝）

今年推「完稅煙標籤先導計劃」 設防偽標籤分辦私煙

陳子達表示，海關將引入完稅煙標籤制度，去年已與各部門完成顧問研究，建議在每包香煙貼上實體完稅煙標籤。標籤印有防偽特徵，關員可透過掃描儀器檢查香煙是否完稅。海關將邀請完稅煙生產商參與「完稅煙標籤先導計劃」，計劃將於今年進行，完成先導計劃後，會適時向業界公布執行細節。

香港海關去年7月15日在屯門內河船碼頭海關驗貨場檢獲約6,300件懷疑冒牌貨物及約5000支懷疑另類吸煙產品，估計市值共約120萬元。 （海關提供）

去年分別破獲歷來最大宗走私及洗黑錢案

另外，海關去年偵破233宗走私案件，較前年上升5%，檢獲貨品總值達43.4億元，上升37%。他表示，不法分子利用海路如內河船、躉船等走私，去年開始更採用迂迴路線走私，主要將貨物運送至東南亞地區。去年9月更偵破一宗歷來最大宗走私案件，檢獲市值4億元電子貨品。

海關亦於去年偵破8宗洗黑錢，涉款190億元，不法分子利用銀行戶口頻繁轉賬，透過買賣虛擬資產多層交易證實黑錢。去年海關與印度執法機關交換情報，破獲歷來最大宗洗黑錢案，涉款140億元。

至於侵犯知識版權方面，海關去年偵破783宗案件，較前年上升11%，物品總值3.09億，上升7%。網上侵權案件則錄得130宗，上升29%，去年更首次引用「傳播權利」於食肆偵破非法串流裝置侵權案。

去年9月6日，舒適堡Physical健身中心突然宣布暫時全線結業，影響眾多員工及消費者。（廖雁雄攝）

健身服務投訴升14倍 料與舒適堡結業有關

海關去年亦接獲1.2萬宗懷疑違反《商品說明條例》的投訴，比去年下跌34%，其中1.1萬宗已完成調查，當中7,492宗展開詳細調查，其餘則已予結案或轉介。他特別提及，涉及健身服務的舉報達3,003宗，大幅上升超過14倍，相信是去年舒適堡健身中心全線結業所致。陳子達又指，有一間外科口罩供應商涉嫌使用虛假商品說明，被罰款36萬元，為歷來最高。

海關去年錄得497宗涉及參茸海味「斤兩錢」手法或影射藥物的舉報，較前年輕微下降，當中超過八成為內地遊客。海關已成立快速行動隊，共處理208宗投訴，共拘捕11名店舖東主及職員。海關在節日出動流動宣傳車，並巡查店舖。