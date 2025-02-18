財赤｜中大醫學院籲勿削人才科研　 冀專業技術紓減醫院財困

中大醫學院今（18日）舉行傳媒春茗，院長趙偉仁率一眾管理層出席並分享今年發展策略。被問如何應對大學撥款減少，院長趙偉仁表示未收到消息，但人才培訓和科研轉化是中長期策略，冀政府繼續支持。



中大醫學院今（18日）舉行傳媒春茗，院長趙偉仁（前排中間）率一眾管理層出席並分享今年發展策略。（林子慰攝）

中大醫學院今舉行傳媒春茗分享2025年的發展策略，分別為推動科研轉化及創業、培育新一代醫生科學家及促進大灣區臨床研究的發展。

早前有指政府或因財赤有可能調整大學撥款，院長趙偉仁表示未收到指示。他稱明白現時政府財政緊拙，但人才培訓是中長期策略，若削減資源，將影響未來人才數目。

以科研成果專利權賺收入

他亦指出未來會推動科研轉化及創業，成功轉化落地後將申請專利權，既可盡快造福社會，亦可透過專利權賺取收入。趙偉仁稱，「愈多科研成果，為醫學院帶來的收益愈多」，現時中大醫學院科研成果剛剛嶄露頭角，冀政府勿削科研資源。

至於中大醫院延期還款對醫學院的影響，趙偉仁表示醫學院與醫院無從屬關係。有條文指醫院有盈餘時，將撥款醫學院作科研用途，他稱明白醫院建立於艱難時期，故沒預料醫院將有盈餘助醫學院。

趙偉仁又稱，醫學院沒法在財政上支援中大醫院，但會安排醫學院教授在院內看診，以及為醫院提供最新的科研成果，冀可吸引病人，增加收入。

中大醫學院院長趙偉仁稱接任院長後十分忙碌，需與不同持份者溝通。（林子慰攝）

第三醫學院定位不同 不擔憂人才資源競爭

現時多間院校爭辦第三醫學院，趙偉仁稱政府發展新醫學院證明現時有需求，且新學院需「錯位互補」，與中大醫學院的角色定位不同，不擔心人才及資源競爭。他亦提及新教學科研大樓將在2027年落成，招生名額可提至400醫科生及330護士學生。

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醫學院大樓已裝修增容量 待教資會為加學額開綠燈

現時中大醫學院學額為295個，曾就再添30學額與教資會討論。中大醫學院副院長（學生事務）吳兆文稱，近年已裝修醫學院大樓，可容納更多學生，亦不斷聘請老師，期望來年可增加學額。吳亦稱增學額後可招收更多第二學位學生，過去在學額限制下，一學年僅收少於5%的第二學位學生。

另外，中大醫學院副院長（內地事務）容樹恒表示未來將增加與內地院校交流的機會。容稱近年中大醫學院與內地多間頂級院校簽署合作協定，過去一年雙方亦有學生互相交流及觀摩學習。容指出此舉對於當局日後招募人手有幫助，內地學生在交流過程中可更加熟悉本地醫療系統。