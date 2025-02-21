好市民獎｜女保安與物管經理智擒非禮犯　互相補位跟蹤助破案

「好市民獎頒獎典禮2024」將於2月23日舉行，今屆主題為「好市民∙好故事∙隨處現」，帶出好市民故事是日常生活的一部份，共80名得獎者，每名得獎者可獲頒發獎狀和獎金3,000元。

今屆得獎者包括一名英勇女保安及與她共事的物管經理，他們在當值期間，先由女保安尾隨跟蹤，再由隨後趕至的物管經理補位暗中監視，合力協助捕獲涉嫌非禮的疑犯，雙雙榮獲好市民獎。其中物管經理分享感受時說：「面對罪案，作爲一個普通人能幫多少幫多少，是同理心。」



安周惠貞及物管葉海光無懼風險，協助警察捕捉非禮疑犯，榮獲好市民獎。（夏家朗攝）

獲獎的女保安周惠貞從事保安員約10年，目前在香港仔華富邨工作，另一名得奬者葉海光是她的同事，現任物業管理經理。

周惠貞憶述事發當天，她在華富商場的服務台當值期間，突聽見有人大叫「非禮」，「我以為係夫妻吵架，但行過去發現有店鋪員工報警」，才知道真的發生非禮案，惟當時疑犯已離開案發現場，於是她根據受害人的描述去尋找，很快就發現該名疑犯，一直尾隨跟蹤。

大約10分鐘後，她跟蹤疑犯到一處涼亭，看見對方坐下來吃飯，遂繼續暗中監察，並迅速致電向物業管理經理葉海光匯報情況。葉海光隨即趕來了解，由於周惠貞當時穿着保安制服，憂被疑犯發現，而葉以便服上陣，於是兩人換位，改由葉海光負責繼續監視。葉亦一邊跟蹤，一邊致電向警方匯報疑犯行蹤，成功疑犯繩之於法，涉案者終被判監4個月。

離開管轄範圍 因同理心續尾隨

葉海光回想當日跟蹤情形，說：「後來那個疑犯已經離開了我的管轄範圍，其實我可以袖手旁觀」，但他沒有停下腳步，一如他在席間的發言，「面對罪案，作爲一個普通人能幫多少幫多少，是同理心」。

面對罪案，作爲一個普通人能幫多少幫多少，是同理心。 葉海光（物業管理經理）

「其實中間有轉折位，令我有些許猶豫。」葉先生稱當時由商場前往華富邨，需要乘搭升降機，他曾考慮是否應跟疑犯乘搭同一部升降機。「但我很快做了決定，畢竟那是公眾地方，當時也有其他乘客」，從升降機出來後，他繼續尾隨疑犯，直至看到疑犯進入大廈後，才停止前進，將案件交由警方作後續處理。

問及協助原因及感受，周惠貞答：「我做保安約十年，第一次面對非禮案。」她當時想，如果家人遇到同樣的案件，其他人必定也會幫助她們，想到這裏，周惠貞作出了正確的決定。

得獎者：普通市民亦可助破案捉賊

葉海光也認同說：「儘管有些人覺得破案捉賊是警方責任，但我覺得作為一個普通市民，能在崗位上提供合作，加快警方的效率，捉到壞人，對我們也有益。」他續稱在該區住了幾十年，不想社區裏出現罪惡，導致人心恐慌，若將壞人繩之於法，可令大家安居樂業。

周惠貞又稱，當日跟蹤疑犯，或許會有危險，但全家人都很支持她，孫兒更對她說：「支持嫲嫲！」葉海光同樣表示每位家人都很支持，妻子更會與他一起出席星期日的頒獎禮。