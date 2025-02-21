好市民獎｜ 三內地生來港旅遊遇墮海女子　臨危不亂分工救人

「好市民獎頒獎典禮2024」將於2月23日舉行，今屆主題為「好市民∙好故事∙隨處現」，共80名得獎者。今屆得獎的不止是香港市民，還有初次來港旅遊的三名深圳大學生，遇上女子墮海，即時分工伸援手，包括及時拋下救生圈、報警及呼救，成功救回女事主的性命。縱使三名內地生未有落海拯救，改以其他形式，他們解釋：「我們怕跳下去後，救不了人還自身難保。」更能突顯他們機智過人，榮獲警方頒發好市民獎。



何金淼（左）、王皓霖（中）、温建彬（右）為深圳大學的學生，初次來港旅遊時發現有人墮海，及時拋下救生圈及報警，救下事主性命，榮獲好市民獎。（夏家朗攝）

得獎的王皓霖、何金淼、温建彬為深圳大學學生，事件發生時約21歲。2024年1月，他們初次來港旅遊，途經灣仔金紫荊廣場時聽到有落水聲，便嘗試尋找聲音來源，發現岸邊有疑似落水者的手機，於是高聲呼喊，至兩分鐘後才發現有一名女子浮上水面並呼救，三人隨即展開救援。

臨危不亂分工拋救生圈、報警、呼救 拒落海

該三名內地生醒目地說：「我們曾考慮過跳下水救人，但岸邊太高，目測需要搭梯子才能救人上來，我們怕跳下去後，救不了人還自身難保。」然而性命攸關，三人當時雖然慌張，仍很快做好了分工，以其他方式伸援手。包括其中一人尋找救生圈，並向墮海女子位置拋下、一人負責報警，另一人則向途經的路人呼救。在各人分工協助下，救援人員迅速趕至，落海將女事主救起，並送往醫院治理。

憶起當時救援的情景，何金淼稱當時腦海中的第一想法便是「把人救下來」，很感謝警方迅速出動，王皓霖更表示「感受到香港是一個安全有愛的美麗城市」。

問及他們分工方法的原因，温建彬表示：「我們大學比較注重安全，平時常有詐騙應對課程、應急課程等。」他強調，安全教育很重要，「我們這次的分工就是循着課程指引做的」。

「當你真的遇到這些事情時，會很慌張，你只能依靠下意識的反應去做決定。」他們稱從未遇過類似的事情，這是第一次面對陌生人的生死關頭。

宣傳安定平穩 推動更多人來港旅行

第一次來香港，人生路不熟，為何會選擇救人？他們稱原因很簡單：樂於助人。何金淼表示，學校常教育在別人危機時，一定要伸出援手，所以沒想太多。作為旅客，他們期望可以作為紐帶，借此事宣傳香港的安定平穩及和諧的警民合作，推動更多人來香港旅行。

另外，警察公共關係部（策略聯絡組）總督察溫翠玲表示，這次三名內地生得獎，並非首度有非本港居民獲取好市民獎，上屆亦曾有加拿大籍交換生及內地旅客獲得獎項。