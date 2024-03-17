好巿民獎｜西貢6船長怒海救起37獨木舟泳客　獲「全年好市民獎」

「好市民獎頒獎典禮2023」今日（17日）舉行，以「你好．市民」為主題，合共80位市民獲獎，當中最年長的獲獎者為84歲李仲美，最年輕的是17歲中學生楊靜昕。



本屆是「破天荒」首次由6人同時獲得「全年好市民獎」，得獎者均為船長，他們因在2022年9月一宗海上事件拯救37名遇險人士而獲獎。當日有多名巿民在西貢海域進行水上活動，惟天氣突然急轉直下，警方短時間接獲多宗有人墮海、船艇翻沉的報案，6名船長見義勇為，分別自發駕船出海拯救遇險人士。



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「扮騙子呃騙徒」李婆婆台下領獎 全場拍手

在80名獲嘉許的好市民案件中，涉及尋找失蹤人士及拯救生命有25宗、盜竊案有22宗、非禮及窺淫有15宗、詐騙案有7宗，其他案件如刑事毀壞、襲擊和非法入境有11宗。

最年長的獲獎者84歲李仲美因收到假冒兒子的來電，須繳5萬元保釋金，她隨即扮「落疊」並配合警方放蛇，「我特登整蠱佢，特登呃佢，當我信佢，自己做返個騙子，騙個騙徒」，終令騙徒當場被拘捕，判入勞教所。李婆婆雖然行動不便，但今日仍親身場支持，頒獎嘉賓蕭楚基親自到台下頒獎予李婆婆，全場皆為李婆婆拍手。

蕭楚基讚揚李婆婆非常精靈，不但沒有相信騙徒，更冷靜地報警，並配合警方的行動，成功將騙徒繩之以法，形容「真係要畀個Like婆婆」。 他呼籲市民不論年齡、背景，都可以好像李婆婆一樣成為一名「好市民」，與警方一同打擊騙案以及其他罪行。

6人同獲全年獎 船長：大家不約而同救人

是次「全年好巿民獎」由6位船長一齊得到，他們為37歲鄭浩生、36歲鄭偉雄、33歲鄭偉南、30歲鍾文軒、32歲馬偉樂及59歲石華有。

2022年9月一日，西貢碼頭附近海域有多名巿民進行水上活動時，天氣突然急轉直下，多隻獨木舟翻側，導致多名市民墮海、面臨危險。警方於短時間內接獲多宗「求警協助」和「船艇翻沉」的個案，幸好當時有6位船長見義勇為，駕船出海救人，並將他們安全送至西貢碼頭，終37位遇險人士獲救，沒有生命危險。

6位得獎西貢船長一同領取「全年好市民獎」獎狀。（前排左起）馬偉樂、鍾文軒、鄭偉雄、鄭浩生、鄭偉南、石華有。（余月明攝）

船長：突然風雲變色 風一來有獨木舟「飛上天」

其中一名船長鄭浩生表示，當日本身在碼頭準備出海遊玩，及後天色昏暗，預計會有大雨，他目測當時亦有百多艘獨木舟在海上希望盡快回岸，「都肯定佢哋爬唔切（上岸）。」在風一來時，他更見到獨木舟「飛上天」，不少人因而墮海。他指由於當日天熱，有部分人未有穿上救生衣，船家們見狀立即去救人。

鄭偉雄表示，6位船家平日都會在附近出現，每一、兩年都有機會遇上這些天氣，所以得悉事件後，先安置本身船上客人，「大家都不約而同一齊調頭出返去（救人）。」他形容當時情況混亂，但大家不約而同在同一地方出現救人，當刻非常感動。

他說在該情況下沒有刻意數救了多少人，「最緊要係救咗人先，而唔係諗救到幾多個。」

（前排左起）6位得獎者馬偉樂、鍾文軒、鄭偉雄、鄭浩生、鄭偉南、石華有；獲救人士後排左起廖浩賓、黎健恒、郭綺雯。（余月明攝）

有幾個人嗌救命 「成個頭都見唔到」

鄭偉南指，每架船可載8至9個人，事發位置亦在碼頭附近，故救了一班人、再出去救人。他表示，當日最深刻是有幾個人「嗌救命」，指「成個頭都見唔到，喺水底㗎啦⋯⋯咪即刻扯返佢上嚟」，見人就救。

石華有為當中年紀最大的船長，他本身送一班客去離島，惟發現當天天氣「唔係幾靚」，故提早一小時去接客，而在回程期間見有不少獨木舟翻轉，在詢問客人的意見下，一同救援遇難人士，再送至碼頭。

遇險人士：無佢哋，可能今日見唔到呢兩位朋友

當日被獲救的廖浩賓、黎健恒及郭綺雯皆感激6位船長熱心救助。廖浩賓提到，當日本身與朋友一同出海玩，在37度炎熱天氣下，曾一度脫下救生衣。他形容天色昏暗下雨時已打算上岸，惟人不及海浪快，船隻翻完又翻，感到非常徬徨，若沒有船長救助，相信都會窒息、「有救生衣都無用」。

黎健恒表示，當時他在羊洲已上岸，另外兩位朋友先行出海，當時天氣驟變，「我睇住一群船，由我右手邊漂去左手邊，只需要3秒時間⋯⋯個浪再起，我已經見唔到我朋友。」他形容當時心情忐忑，「我會唔會再唔見返啲朋友？」。未曾料開心出遊會出意外，因而非常感激船家熱心救人，「無佢哋，可能今日都見唔到呢2位朋友。」

廖浩濱更言，他們不只救人，更「救」了財物，感謝熱心的香港人，事件過後尤如「發咗場夢」。

蕭澤頤：對6位巿民致以崇高敬意

警務處處長蕭澤頤於開場致辭表示，「好市民獎勵計劃」已經陪伴大眾51個年頭，並累積嘉許超過 4,500名見義勇為的好市民，認為計劃不止彰顯警民合作的重要性，亦見證警隊一直致力推動社群參與，及加強聯繫不同社區群組的初心。

他提到，今屆總共有80位市民獲頒「好市民獎」，各得獎人憑其好市民特質協助警方防止或偵查罪案、保護及拯救生命；又表示對今屆6位市民共獲「全年好巿民獎」，在驚濤駭浪嘅海面上，拯救37條生命的無私付出，致以崇高敬意。