人才清單｜增9個專業至60項　3.1生效　涵蓋會計業、伊斯蘭金融等

撰文：林遠航
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去年《施政報告》提出，將更新「人才清單」，加入推動「八大中心」所需人才。勞工及福利局去年底啟動檢討，今日（18日）公布更新後的「人才清單」，新增九項專業，包括會計業、「伊斯蘭金融」、飛機維修工程師等。今次更新的人才清單，將於3月1日起生效。

勞工及福利局今日（18日）公布更新「人才清單」，新增九項專業，包括會計業、「伊斯蘭金融」、飛機維修工程師等。（資料圖片/廖雁雄攝）

「人才清單」計劃於2018年首次制訂，旨在更有效及聚焦吸引不同行業及專業領域的高質素人才，僱主如在一般就業政策及輸入內地人才計劃下申請輸入人才，而所涉職位屬清單表列的專業，便無須證明本地招聘困難即可直接提出申請。清單分別於2021年及2023年進行檢討及擴大，現時有51項專業。

經過檢討，當局決定增加9個專業，針對本港金融、創新科技、航運、航空樞紐、法律及爭議解決服務的「八大國際中心」定位，新增專業包括：

國際金融中心：會計業專才、伊斯蘭金融專才、資深大宗商品交易專才
國際創新科技中心：資深系統架構師、專利專業人員
亞太區國際法律及爭議解決服務中心：法律知識工程師
國際航運中心、國際航空樞紐：驗船師、綠色航運專業人士、飛機維修工程師

會計業空缺率高　多大學生不投身行業

今次新加入的九個專業當中，會計業專才成為焦點。有關政策局的發言人指，收到會計師公會前年反映，全港有三份一會計師樓空缺率大於一成，部份更達到三成，認為要從本地人力中填補空缺，需要相當長時間，因此將會計師專業納入清單。

被問到現時各大院校都有開設會計學位課程，為何仍要納入清單，發言人指，不少會計科學生畢業後都未有投身行業，即使會計師工會已調低報讀專業資格課程（QP）的資格，但報讀人士仍持續下跌，認為行業人手不足的情況短期內難以改善，因此按工會建議納入清單。

伊斯蘭金融專才需對當地律法原則有認知

另一個焦點是「伊斯蘭金融專才」。發言人指，發行伊斯蘭金融相關債券是政府一直以來的目標，而伊斯蘭金融活動需符合當地律法原則，例如有關財務工具不可支付或收取利息、投資產品不可涉及酒類或豬肉，因此當局希望該專業人才，除了要具備金融知識，亦要對伊斯蘭金融有專業認知。至於涉及的範疇，發言人指「可以好廣闊」，債券、貿易等都符合清單要求。

部分業界建議專業未被接納

勞福局發言人強調，當局在考慮保留或新增專業時，會考慮三個原則，包括該專業的人才有助香港經濟高增值及多元化發展、不能在本地就業市場輕易覓得、不能通過本地培訓適時投產。檢討期間，當局亦曾參考前年人力推算所識別未來五年的19個高需求職業、不同行業的持份者等的建議。

發言人又提到，各業界建議的專業中，有部分未被接納。有專業由於本地培訓可增加供應，滿足需求，因此未有納入，例如飛機師、創意及藝術行政、電子商貿、言語治療師、教育心理學家等。另有部分建議專業與人才清單中的專業，有職能重疊，例如業界建議的「知識產權經理」，在清單中有今次新增、更為專門的「專利專業人員」。

無新增專業所缺人才數目　亦無訂KPI

發言人又指，當局沒有9個新增專業現時所缺的人才數目；自人才清單在前年擴大以來，當局收到1,123宗經清單引入人才的申請，惟當局強調除了人才清單之外，部份相關專才或會經「高才通」等人才計劃進入香港，因此政府未有就更新人才清單下的申請人數訂下績效指標。今次更新的人才清單，將於3月1日起生效。

勞工界立法會議員周小松認為，當局在擴大人才清單時，應提供客觀、有力的數據作支持。（資料圖片）

周小松促當局提供數據支持　剔去有足夠本地人才的專業

勞工界立法會議員周小松表示，有留意到當局更新「人才清單」，但認為當局在擴大清單時，應提供客觀、有力的數據作支持，否則或會有專業雖有足夠本地人才，但僱主借人才清單，在無公開招聘的情況下從外地請人的情況。

周小松又強調，當局應建立檢討機制，將已有足夠本地人才的專業從清單中刪去，避免「只加不減」的情況。他舉例，清單中包括的中醫師，其實已有本地大學開辦相關課程，有足夠本地人才，又強調將之從剔除，僱主若無法從本地招聘人手，仍可循其他計劃引入非本地人才。

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