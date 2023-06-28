建造業輸入外勞以公營大項目為主　人才清單以金融、科技專才較多

勞工及福利局局長孫玉菡回應立法會議員有關輸入外勞和人才清單的書面質詢，指建造業輸入勞工計劃會優先考慮較大規模、超越某個工程金額的公營工程項目。而三大輸入人才計劃由2018年至今年5月底，共批出361項申請，以資產管理專才最多，批出76項。



建造業輸入外勞計劃，會以大型公營項目優先。（資料圖片/廖雁雄攝）

公營大項目輸入外勞 讓本地人手流向其他項目

孫玉菡回覆經民聯議員盧偉國有關指定行業輸入外勞計劃，指目前的人手短缺問題遍及不同行業，而建造業輸入外勞會優先考慮較大規模、超越某個工程金額的公營工程項目，透過紓緩大型公營工程項目的人力需求，讓本地建造業人手流向其他工程項目。

為提供合理彈性，局方亦會在特殊情況下考慮個別私營工程項目的申請，前提是必須證明需要引入的勞工在香港非常短缺，並舉出保育歷史建築物的彩繪工為例子。

三大人才計劃批出361宗申請 325宗來自內地

至於議員陳沛良問道有關「優秀人才入境計劃」、「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」三大計劃的輸入人才數據，孫玉菡回覆指，2018年至今年5月底共批出361項申請，以資產管理專才／資產及財富管理專才佔76宗最多，金融科技專才有69宗，創新及科技專家亦有65宗。

361宗個案有325宗來自內地，10宗來自美國。男性佔277人，女性佔84人。年齡方面以18至39歲為主，有235宗，40至44歲有71宗，45至50歲有36宗，51歲或以上有19宗。

三大輸入專才計劃以金融、金融科技和創科人才較多。（資料圖片）

優才計劃以碩士學歷、5年以上經驗人士為主

單看「優秀人才入境計劃」的256宗獲批申請，博士或雙碩士學位有76宗，碩士或雙學士學位有121宗，學士學位或其他學歷有59宗。有10年以上相當於學位程度或專家水平工作經驗，並最少擔任高級職位5年有46宗，5年或以上、10年以下相關經驗，並最少兩年擔任高級職位有47宗，5年相關經驗有143宗，兩年工作經驗以上有17宗，少於兩年工作經驗有3宗。

陳沛良指，人才清單引入的海事保險專才和精算師數量較少，認為本港要發展國際航運中心，相關人才就要增加，期望政府大力宣傳。