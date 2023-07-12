人才清單加入中醫　李夏茵承認沒有諮詢業界但稱有需要

政府早前公布更新的人才清單，清單大幅擴大至涵蓋於九個行業領域的51項專業工種，包括未有表示人手短缺的中醫行業，政府今日（12日）在立法會大會上承認在公布擴大人才清單前，沒有諮詢中醫業界，但表示有需要輸入中醫人才。



本身是中醫的民建聯立法會議員陳永光對政府未有做好業界諮詢表示失望和遺憾，但樂見政府在會上承認未做好。



李夏茵指，中醫醫院將於2025年落成，屆時需要有醫院經驗的中醫師。（李澤彤攝）

稱中醫醫院成立及基層醫療 均需要中醫人手

醫務衞生局副局長李夏茵承認在公布擴大人才清單前，沒有諮詢中醫業界。但她指為應付中醫醫院成立及增加中醫在基層醫療的角色，有必要引入高階的中醫臨床人才，本港首間中醫醫院會在2025年落成，屆時需要有醫院經驗的中醫師，雖然現時中醫人手沒有嚴重短缺，但未有考慮日後的需求，因此有必要為輸入高階中醫臨床人才，提供入境便利。

選委界立法會議員鄧飛問到中醫界未被諮詢就納入人才清單的原因，李夏茵回應指政府每數年就會估算需要的醫療人手，2021年至2023年估算時未有考慮中醫發展方向，希望今年的估算會加入中醫發展的考慮，而整個醫療發展，量固然重要，但量都同樣重要，希望人才清單能補充中醫人才。

陳永光。（資料圖片/歐嘉樂攝）

廖長江關注能否放寬個別人才評定資格

立法會議員廖長江指，人才清單的標準未必適用於新興產業，包括元宇宙等，問到可否放寬相關人才的資格。勞工及福利局局長孫玉菡回應指，人才清單有基本的準則包括大學學位，不適宜輕易改變，他表示理解新科技領域人才來源較多元化，不符合人才清單資格的人士，仍可以透過其他輸入人才計劃來港工作。