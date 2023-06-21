人才清單｜陳永光指放寬無諮詢「不智」　陸頌雄斥屬行政霸道

政府早前宣布人才清單涵蓋專業由原來13項增至51項，同時放寬26個工種輸入限制。身兼註冊中醫的民建聯立法會議員陳永光今日（21日）接受電台訪問，質疑政府未有了解本地中醫業界的人力資源便將中醫納入清單當中，形容做法「不智」。



出席同一節目的工聯會陸頌雄直斥政府未有諮詢勞工界意見：「由行政主導，變成行政霸道！」他又指放寬輸入外勞限制或導致部份僱主「假招聘，真揀人」，擔心外勞會「做爛個市」。自由黨、批發及零售界立法會議員邵家輝反駁指，香港欠缺人手是不爭事實，有不少僱主「螺旋式」加薪也未能填補職位空缺，認為在保障本地勞工就業下，有必要輸入外勞。



陳永光指，香港有超過1萬名中醫，人手充足。（資料圖片/盧翊銘攝）

陳永光強調中醫充足 質疑無諮詢業界

最新人才清單涵蓋專業由原來13項增至51項，政府下月起會就2023年人力資源推算展開諮詢，涵蓋行業包括《十四五規劃》下本港8大中心職業、本港重要行業及與城市運作相關職位，相關行業涉及280萬勞工，相當於八成勞動人口。

最新被納入人才清單的中醫行業代表、民建聯立法會議員陳永光表示，本港有逾萬名中醫，認為本地中醫人手非常充足，質疑當局未有諮詢業界意見便將中醫納入人才清單當中，直言：「政府無認真考慮香港嘅中醫人才，對中醫界唔尊重，令到中醫界好不滿」，形容政府形容做法「不智」。

陸頌雄憂外勞「做爛個市」

另外，陸頌雄表示政府沒有就擴大人才清單正式諮詢勞工界，甚至會計等專業界別人士都有相同意見。他又質疑，外勞招聘比例、人數上限、起薪點等都沒有限制，令到相關業界人士擔心外勞會否「做爛個市」，直言以往限制26個工種的外勞輸入，是為了保障本地基層市民的就業機會，惟現時政府無諮詢即放寬，「我覺得由行政主導，就變成行政霸道！」

陸頌雄指政府擴大人才清單沒有正式諮詢勞工界，直斥是行政霸道。（資料圖片/盧翊銘攝）

邵家輝：人手確不足 惟不能搶本地人飯碗

邵家輝則指，本地勞動人口減少22萬人，香港欠缺人手是不爭事實。他續指，有不少僱主反映即使「螺旋式」加薪也未能填補職位空缺，加上最新公布的《2023年世界競爭力年報》中，香港排名再跌兩級至全球第七位，故他認為香港有輸入外勞的需要，相信市民會支持政府搶人才措施。

不過，邵家輝補充措，如果措施對某個行業或工種可能有影響，政府就要細心研究，形容如果「打開道門搶飯碗」，就與政府支持本地優先就業的原則背道而馳。