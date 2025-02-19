的士亂局｜業界取消3.5罷駛向市民道歉　黃羽庭：個波交返畀政府

的士業與網約白牌車爭議不休，交諮會轄下工作小組今日（19日）分別與的士業及網約車平台會面，有的士業團隊早前指若今日會面政府未能正面回應業界要求，將考慮在3月5日罷駛，為期不少於5日。會面分「上下場」，的士業被安排在上午，Uber等網約車平台代表則在下午。多名的士業代表今早9時許陸續到場，會後向傳媒交代會面情況。



其中發起罷駛的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭表示，代表業界宣布取消3月5日的罷駛行動，並向廣大市民道歉。他又指，「個波要交返畀政府」，因為特首下了指令要執法，「做唔做到嘢呢，我哋拭目以待」。

香港的士業議會主席黃卓邦則表明，會上一致同意打擊白牌車，但至於用甚什麼手法打擊，很難達到一致結果。



多名的士業代表今早與運輸署及交通諮詢委員會會面，其中發起罷駛的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭（左二）表示，代表業界宣布取消3月5日的罷駛行動，並向廣大市民道歉。（盧翊銘攝）

黃卓邦指會上一致同意打擊白牌車 惟手法難達一致結果

香港的士業議會主席黃卓邦今早與運輸署及交通諮詢委員會會面後，形容雙方「充份溝通，結果正面，方向及建議有建設性」。他又引述署方答應會與業界持續溝通，業界後續會提出書面建議，包括要求出租汽車要有運輸署認可牌照及合適保險，令司機能安全出行，司機亦需要如的士司機般有考牌制度，車輛亦要每年驗車。黃卓邦形容這些是基本的要求，希望運輸署考慮。

對於近日有人提出以罷駛逼使政府規管白牌車，黃卓邦指會上一致同意打擊白牌車，但至於用甚什麼手法打擊，很難達到一致結果。他希望未來各方能求同存異。

黃卓邦指，剛才有20多個的士團體一同會面，有時未必能夠達致統一意見。他尊重其他團體行使合法權益，增加與政府溝通的籌碼。不過，他認為現階段各方應保持溝通及克制。

黃羽庭促警方掃蕩白牌車：特首出到聲，執法部門會唔會做呢？

早前提出發起罷駛的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭表示，兩日前去信運輸署及警方，要求他們聯合及即時執法，檢舉非法白牌車。昨日行政長官李家超表示打擊非法白牌車，黃羽庭形容特首「出到聲」公開向各位市民宣布，他深信執法部門應該不容忍犯法的白牌車存在，所有非法活動應該「零容忍」，即時執法。

他又指，「個波要交返畀政府」，因為特首下了指令要執法，「做唔做到嘢呢，我哋拭目以待」。

特首出到聲，而執法部門會唔會做呢？我相信應該會做。我相信特首應該有能力管治我哋嘅團隊嘅，我哋嘅政治部團隊，所有執法部門都可以管治到嘅，應該，我估啊，希望能夠做到特首嘅意願。 香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭

黃羽庭代表業界宣布取消罷駛 向廣大市民道歉

他說既然特首親自下令打擊非法白牌車，他認為應該接受特首承諾打擊白牌車的言論。他代表業界宣佈，3月5日的罷駛行動會停止。他表示載有罷駛消息的文件不知道為何流出，令市民不安，他向廣大市民道歉，並說：「由於呢份文件唔覺意流咗出之後，令部份市民方面產生呢個不安嘅，我喺呢度對佢哋講聲唔好意思，Sorry。」

黃羽庭希望政府執法零容忍，「見一單拉一單」。如果各部門不執法，「其實我哋都冇乜嘢好講㗎啦」。

香港的士司機從業員總會秘書長兼車隊營運經理黃大海形容會面成功，令交諮會成員聽到業界聲音，各團體能充份反映意見。(盧翊銘攝)

香港的士司機從業員總會秘書長兼車隊營運經理黃大海形容會面成功，令交諮會成員聽到業界聲音，各團體能充份反映意見。

的士業與網約白牌車爭議不休，交諮會轄下工作小組今日（19日）分別與的士業及網約車平台會面。（黃浩謙攝）

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