的士罷駛｜發起人回應特首：從未落實罷駛　批政府無做事不得民心

的士業有團體醞釀3月5日起罷駛至少5日，以示不滿政府打擊白牌車不力。行政長官李家超今（18日）開腔，指任何激烈行動不能不能解決問題，也不得民心，籲業界理性交流解決。



被視為罷駛事件「發起人」的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭回應，認為李家超提的「不得民心」是「自己團隊（對白牌車）冇做事10幾年不得民心」，又強調從來無落實過罷駛行動，指「根本唔主張罷駛、除非被迫」，直言古代皇帝被反是因為腐敗，但相信李家超並非腐敗特首，只是可能遭下屬瞞騙。



由多個的士團體組成的「香港的士同業大會」，2月10開會提出要求政府即時取締白牌車。（資料圖片/黃浩謙攝）

李家超今早在行政會議開會前回應有的士業界蘊釀罷駛行動，稱政府的立場清晰，的士服務要改善、非法白牌車經營要依法打擊，又指任何激烈行動都不能解決問題，「激烈行動只會傷害市民生活利益，不得民心」，又稱可能使事情變質，被別有用心人騎劫議題，更加傷害市民及社會整體利益，更加不得民心。

被視為罷駛事件「發起人」的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭回覆《香港01》查詢時稱，認為特首所提及的「不得民心」是針對兩點，第一點是指其團體對白牌車不做事10多年，導致不得民心，冀今次說完後可挽回民心。

第一點呢，係講自己團體冇做嘢10幾年不得民心，希望今次講完之後挽回民心，你睇佢嘅下屬團體積極地掩飾一啲非法嘅行為。 香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭。（資料圖片／羅君豪攝）

黃羽庭表示，「的士業罷駛」是未決定、未做的行為，只是一個會議但被傳媒廣泛報道後引來誤會，「又話不得民心，其實民心取向係咩？民心取向政府態度，如果一早提出檢控，堵截啲白牌車，根本冇今日嘅事發生。」

黃羽庭強調從來不主張罷駛，除非被迫，因司機亦不想罷工無糧出。他更以古代皇帝作比喻：

啲皇帝比人反，點解會反？係因為腐敗，我相信特首唔係腐敗嘅特首，今日講番言論，只可能是被自己下屬瞞騙咗一啲嘢，導致佢今日出嚟叫佢哋做返啲嘢，我相信特首講嘢佢哋（下屬）會聽。 香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭

的士業界多次有行動要求政府修例打擊白牌車。（資料圖片／石恩彤攝）

2月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

黃羽庭又說，並非反對新事物，稱科技發展需要配合，當有新事物時便要有法律框架，不管是什麼外國商人、什麼平台，亦要有商業登記或營運執照，「外國平台落嚟香港，第一唔使營運執照，第二唔使問。政府咁都接受？咁叫科技咩？咁叫強搶。」

交諮會轄下研究小組明日（19日）將與的士業及網約車平台雙方會面，運輸署會有官員出席。據了解雙方不會「正面交鋒」，而是分開「上下場」，各自與小組成員及政府官員會面。