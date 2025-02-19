ComplexCon｜NJZ場門票已售罄 VIP三日套票明開售
撰文：賴卓盈
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原名為NewJeans的韓國女團NJZ，將出席3月23日在香港亞博舉行的ComplexCon。經早前的門票風波後，有關場次的第二階段門票在今午2點（19日）開售，ComplexCon指全數門票已火速售罄。
以 NJZ 作為Complex Live!演唱會headliner的第二階段門票，今日2時開售。主辦方ComplexCon指，相關門票已全數火速售罄。
早前ComplexCon出現售票風波，有透過Cityline優先購票的歌迷指門票日子出錯，ComplexCon最終決定向所有已購票的歌迷全數退款，並指會分階段發售門票，避免同類情況再度發生。今日發售的為第二階段門票，至於VIP三日套票，則會在明日2時發售。
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