ComplexCon｜NJZ場門票已售罄　VIP三日套票明開售

原名為NewJeans的韓國女團NJZ，將出席3月23日在香港亞博舉行的ComplexCon。經早前的門票風波後，有關場次的第二階段門票在今午2點（19日）開售，ComplexCon指全數門票已火速售罄。



ComplexCon NJZ場門票今午開售，主辦方指已全數售罄。（資料圖片）

以 NJZ 作為Complex Live!演唱會headliner的第二階段門票，今日2時開售。主辦方ComplexCon指，相關門票已全數火速售罄。

早前ComplexCon出現售票風波，有透過Cityline優先購票的歌迷指門票日子出錯，ComplexCon最終決定向所有已購票的歌迷全數退款，並指會分階段發售門票，避免同類情況再度發生。今日發售的為第二階段門票，至於VIP三日套票，則會在明日2時發售。